Přehrada Hracholusky zelená kvůli fosforu, studie navrhla čištění přítoků

9:25 , aktualizováno 9:25

Zelená voda, která v létě odrazuje od koupání v přehradě Hracholusky na Plzeňsku, by mohla být do několika let minulostí. Plzeňský kraj chce podpořit vybudování čistíren odpadních vod, které nečistoty včas odstraní. Jedná se především o sloučeniny fosforu.