Stavbaři vyměnili první ze tří oblouků mostu nad hracholuskou přehradou

Tato technologie, při níž se jedním pohybem současně odsouvá stará konstrukce a na její místo se nasouvá nová, byla v Česku použita vůbec poprvé (více čtěte v článku Staré za nové naráz. Oblouky mostu vymění dělníci unikátní metodou).

„Otočení konstrukcí se povedlo dokončit v sobotu,“ uvedl dnes stavbyvedoucí Martin Nožička. Nová mostovka ale ještě není definitivně usazená na vysokých kamenných pilířích.

„Nejprve se musí odtáhnout stará konstrukce na předpolí mostu, a teprve až nová konstrukce bude takto odlehčená, bude se teprve usazovat na ložiska do své definitivní polohy,“ popsal další kroky Nožička.

Původní kovová konstrukce z roku 1901 bude po odtažení z mostu rozřezaná na kusy a skončí ve sběrně.

Ve zhruba měsíčních odstupech budou stavbaři stejným způsobem měnit ještě další dvě mostní konstrukce. Každá z nich je dlouhá 57 metrů.

Zatímco původní díl váží kolem 200 tun, každý z nových segmentů je o 30 tun lehčí. Proto když technici starou konstrukci před otáčením spojili s novou, museli tu lehčí takzvaně dovážit. Bylo to nutné pro to, aby při otáčení byly v každém okamžiku vyrovnané síly, které na konstrukce působily.

U pňovanského mostu jsou v současné době sestavené i obě zbývající mostovky připravené na výměnu.

Výluka na lokální trati z Pňovan do Bezdružic měla skončit ještě v listopadu, ale kvůli zpoždění je prodloužená až do února příštího roku.

Pokud by most zvaný Rámusák nepodstoupil kompletní omlazovací kúru, kvůli jeho špatnému stavu by hrozilo úplné zastavení provozu. Výluka na něm začala o letošních prázdninách, kompletní rekonstrukce bude stát asi 110 milionů korun.

Vedle nového mostu bude nově i lávka pro pěší a cyklisty, která bude kopírovat spodní oblouky mostovky, takže se nezmění typické panorama mostu. Ten je za běžné situace 37 metrů nad hladinou přehrady.

Když most na přelomu 19. a 20. století vznikal, klenul se 47 metrů nad hladinou řeky Mže, která se tehdy klikatila v údolí.

Časosběrné video zachycuje otáčení oblouku mostu nad přehradou