Půjčil pole stavařům, místo kvalitní ornice mu vrátili hlínu s odpady

Na části pozemku, který Josef Beránek zdědil po předcích a pronajal Metrostavu, si firma vybudovala provizorní cestu pro odvoz odpadu do zdejšího lomu. Cestu měla dát do původního stavu.

To znamená, že tam měla hlavně navézt původní ornici. Místo ní ze země ale koukaly plastové lahve a další odpad. Navíc je zemina plná kamení.

„Pozemek moje rodina vlastní od roku 1720. Co se týče katastru Kyšic, jedná se o jednu z nejbonitnějších půd. Z toho, co tam firma navezla, se moji předkové obracejí v hrobě. Je to šílené,“ uvedl Beránek, když se na rekultivovanou cestu podíval.

„Mně se to nelíbí a nebude se to líbit ani dalším vlastníkům, kteří svoje pole pronajali Metrostavu,“ popsal Beránek.

Poprask nastal, když před dvěma týdny šla lékařka Iva Růžičková, která kousek od tunelu a zmíněného pole Josefa Beránka bydlí, na procházku k nedalekému Ejpovickému jezeru. Poté, co bývalou cestu Metrostavu viděla po obnově, ihned zavolala do redakce MF DNES.

„Vypadá to tam pekelně, skoro jsem plakala. Krásná ornice, která byla u pole připravená, najednou zmizela a navezli tam něco, v čem jsou mraky odpadu. Je to úplně nechutné. Kam zmizela ornice se můžeme jen dohadovat,“ líčila zoufale Iva Růžičková.

MF DNES tedy poslala fotografie z pole plného plastových lahví a igelitových tašek mluvčímu Metrostavu. „Jestli je to tak, musíme to dát do původního stavu,“ uvedl minulou středu mluvčí Vojtěch Kostiha.

Na poli se válejí plastové lahve a tašky

Ještě ten večer poslal odpověď. „V příloze zasílám fotografii aktuálního stavu pořízenou pracovníky stavby. Vše je podle informací ze stavby již napraveno,“ napsal Kostiha a vysvětlil, jak situace vznikla.

„Bohužel si někdo z místních udělal skládku v místě, kde byl složen kompost. Z toho celá tato záležitost vznikla,“ uvedl.

Přidal seznam prací, které byly na místě bývalé dočasné cesty přes pozemky Josefa Beránka provedeny od prosince loňského roku do letošního dubna.

„Vrácení ornice v její původní mocnosti, hnojení, orba. Teď už by to mělo být v pořádku a pozemky jsou uvedeny do původního stavu,“ dodal Kostiha.

Když se ale na místo vydal Josef Beránek, měl jiný názor. „Plasty už tam sice nejsou, ale to není ornice, to je nějaký nehezký materiál, směs hlíny s něčím neidentifikovatelným. Navíc je to samý kámen, který tu moji předkové po staletí sbírali. To není ornice, která tam byla, když jsem pozemek Metrostavu předával. Stačí se podívat vedle na pole,“ popsal Beránek.

„To, co tam dali, ať si odbagrují a přivezou ornici, která tam byla,“ dodal a posteskl si, že když pole pronajímal, neudělal si fotodokumentaci.

„Sázel jsem na serióznost velké firmy,“ dodal. Teď je odhodlán vyvíjet na Metrostav tlak, aby společnost vše uvedla do původního stavu.

Mikuláš Madaras z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze vysvětlil, že zda jde o původní ornici je možné zjistit zpracováním soudně znaleckých posudků, kdy akreditovaní pracovníci na místě odebírají vzorky.

Metrostav: pozemky dáme do původního stavu

„S jejich pomocí se dá dokázat, že půda je zničená. Když ne srovnáním s předchozím stavem, tak srovnáním s okolními pozemky,“ popsal odborník v oblasti půdy.

Dodal, že postižený hned nemusí s věcí chodit k soudu, ale s pomocí posudku může tlačit na firmu, aby své povinnosti splnila.

„Pro podobné případy totiž existuje přesná metodika, jak na místo postupně vracet původní vrstvy včetně ornice, která se musí uskladnit zvlášť, aby se nesmíchala s podložím,“ dodal s připomínkou, že vrchní humusová vrstva půdy se tvoří tisíce let a když tam někdo naveze třeba podorniční část, má směs úplně jinou úrodnost, což se bude stovky let projevovat na výnosech.

Zdá se ale, že posudek nebude muset Josef Beránek platit. Metrostav se mu totiž následující den ozval. „My se na pozemky, kde jsme měli provizorní komunikaci do lomu, ještě znovu podíváme s naším dodavatelem a v co nejkratší době provedeme takové úpravy, aby se pozemky dostaly do původního stavu,“ napsal Beránkovi pracovník Metrostavu Jiří Barabáš.