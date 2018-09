Při požáru plzeňské ubytovny uhořela šestadvacetiletá žena, ukázala pitva

Torzo těla našli vyšetřovatelé druhý den po požáru. Tehdy ani nesdělili, zda patřilo ženě, nebo muži.

Redaktor MF DNES po požáru mluvil s mužem ze Slovenska, který do ubytovny často chodil a měl v ní hodně kamarádů. Tušil, že v plamenech zemřela mladá žena.

„Nejspíš to byla holka, nebylo jí ani třicet let. Dopoledne spala, protože do práce měla jít na odpolední nebo noční. Její přítel byl v práci na ranní směně. Přijel sem, nemohl se jí dovolat. Ukazoval, kde měli pokoj. Pak tu bezmocně seděl, celý se klepal. Je to děsivé, strašné,“ řekl muž ze Slovenska.

Jeho slova nyní policie potvrdila. „Jednalo se o šestadvacetiletou ženu,“ řekla krajská policejní mluvčí Martina Korandová. Podle zjištění MF DNES oběť pocházela ze západních Čech.

Kriminalisté ženu po požáru hledali v jiných ubytovnách, v nemocnici, u kamarádů. Pátrání bylo ale bezvýsledné. Jistotu nyní přinesla znalecká zkoumání těla včetně analýzy DNA.

Soud poslal do vazby seniora za požár ubytovny (14. září 2018)

Soud poslal do vazby seniora, který způsobil požár ubytovny

V policejní cele mezitím skončil jednasedmdesátiletý muž, v jehož pokoji 11. září ráno požár vznikl. Policisté ho obvinili z obecného ohrožení z nedbalosti. Podle všeho smrtící požár způsobil nešťastnou náhodou.

Z dosavadního vyšetřování vyplývá, že muž byl opilý a oheň vznikl od hořící svíčky v jeho pokoji.

„Stále probíhají výsledky svědků a znalecká zkoumání. Výše škody zatím nebyla vyčíslena,“ doplnila Korandová.

Při požáru se zranilo celkem dvanáct lidí, dva z nich byli hasiči. Deset ubytovaných utrpělo zranění dolních končetin, pánve, popáleniny prvního a druhého stupně a nadýchali se zplodin.

Hasiči likvidují velký požár ubytovny v Plzni (11. září 2018)