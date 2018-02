Radní chtějí zlepšit pořádek v centru Plzně, popelnice zůstanou v domech

Zástupci radnice předpokládají, že se tak zmírní tendence odkládat odpad na ulici. Poukazují při tom na skutečnost, že v historickém centru města nádoby na odpad zpravidla před domy nestojí a pořádek je tam o poznání lepší.

Opoziční zastupitelé si nejsou jistí, zda je návrh na úpravu odpadové vyhlášky dotažený. Upozorňují, že zástupci města měli probrat změnu s majiteli budov.

Radní města už schválili nové znění vyhlášky, kterou má v březnu projednat zastupitelstvo. Pokud kývne, upravená vyhláška by platila od 1. června. Jestliže se potom úprava osvědčí, radnice by stejný systém zavedla i v dalších oblastech, jako je například Petrohrad.

Náměstek primátora Pavel Šindelář z ODS řekl, že se má změna dotknout 75 ulic. „Jedná se o území zhruba vymezené ulicemi U Trati a Borská, areálem Škodovky, Jíkalkou a Tyršovou ulicí,“ upřesnil. V oblasti je přibližně třetina budov v majetku města.

Majitelé dotčených nemovitostí by se podle představ města měli znovu zaregistrovat do systému městské společnosti Čistá Plzeň, která odpad sváží. Pokud jsou nyní v oblasti širšího centra někde větší kontejnery, které vchody domů neprojdou, budou nahrazeny menšími nádobami.

„Ve vyhlášce už je povinnost odpadovou nádobu přistavit ke svozu. Nyní navrhujeme zpřesnit, kde se ta odpadová nádoba má nacházet. Nařizujeme, že to stanoviště bude uvnitř objektu. To znamená v chodbě, optimálně na dvorku. Jsme připraveni se s každým vlastníkem individuálně bavit, kde by nádoba byla nejvýhodněji umístěna,“ prohlásil Šindelář.

Náměstek tvrdí, že město počítá s tím, že někde bude nutné vyměnit nádoby na odpad. „Jsme připraveni přistavit kontejnery menší, například o objemu 660 litrů. Pokud by ani ty nevyhovovaly, mohou si občané objednávat vetší počet menších,“ uvedl. Šindelář ujišťuje, že pokud se nezvýší celkový objem nádob na odpad, tak se lidé nemusí obávat, že se jim nevyplatí, když jich budou mít víc.

„Současně Čistá Plzeň nabízí, že zajistí vyvezení nádob z budovy a jejich navrácení. Stojí to v podstatě korunové položky, takže to svoz odpadu neprodraží. Je to běžná praxe v centru Plzně,“ konstatoval.

Radnice se zrušit bezplatné uložení stavebního odpadu do dvora

Šéf plzeňské TOP 09 Michal Vozobule, který patří ke kritikům počínání zástupců města v oblasti odpadového hospodářství, tvrdí, že radnice postupuje nesystémově.

„Nevím, jestli je to technicky proveditelné a zda majitelé domů mají možnosti, jak v objektech popelnice umístit. Myslím, že v tomto případě, kdy se jedná o omezený počet adres, si radnice mohla udělat nějaký průzkum,“ sdělil.

Další změna, kterou chce radnice do vyhlášky prosadit, je zrušení možnosti pro obyvatele měsíčně uložit zdarma do sběrného dvora metr krychlový stavebního odpadu. Náměstek Šindelář tvrdí, že tato možnost byla zneužívaná.

„Je tam jasný velký nárůst objemu stavební suti ve sběrných dvorech. Původní myšlenka byla, že když doma někdo něco zbourá, odveze to zadarmo do sběrného dvora. Bohužel je situace jiná a odpad přiváží i firemní auta. Tahle záležitost stojí už dva miliony ročně,“ řekl Šindelář.

Pokud zastupitelé tuto navrženou změnu vyhlášky schválí, budou lidé za uložení stavebního odpadu platit 1,50 koruny za kilogram.