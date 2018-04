Některé strany v Plzeňském kraji hlásí zvýšený počet zájemců o vstup

Nezdá se to mnoho, ale na poměry v Česku jsou to výrazné přírůstky.

Ačkoliv bývalo obvyklé, že po volbách byla poptávka po těch, které uspěly nejvíc a mají nakročeno do vlády, nyní se zdá, v regionu se sympatizanti ozývají těm, které zřejmě skončí v opozici.

Krajská manažerka TOP 09 Eva Šafránková řekla, že strana v regionu zaznamenala pozoruhodný příliv. „Je to kolem tří desítek lidí. Na TOP 09 je to dost. Zájem přitom patrně trvá,“ uvedla Šafránková.

Tvrdí, že uchazeči o členství dávají najevo, že se jim nezamlouvá vývoj na politické scéně v Česku.

„Nelíbí se jim, co se děje, a říkají si, že nastala chvíle, aby se nějak aktivně zapojili a začali s tím něco dělat. A přibývá i zájemců o činnost mládežnické organizace TOP tým Plzeň. I tam se od voleb jedná o desítky lidí,“ sdělila manažerka. TOP 09 přitom nyní v kraji eviduje kolem 160 členů a lidí, kteří přihlášky podali.

Jedním z těch, kteří se po volbách rozhodli podat přihlášku do TOP 09, je známý plzeňský architekt Petr Domanický. Sám přiznal, že do jisté míry reagoval na výsledky voleb.

„Ale ano. Určitě. Svou roli sehrála celková atmosféra v zemi. Nemám touhu vysedávat po stranických schůzích, ale zdá se mi, že situace je taková, že to je zapotřebí. Celkové směřování země se mi zdá nezdravé,“ uvedl Domanický.

Lidem se nelíbí politický vývoj, vstupují do stran

Předseda plzeňské organizace KDU-ČSL Stanislav Šec tvrdí, že letos mají zájem o členství víc ženy, což nebylo obvyklé.

„Za poslední měsíce hned čtyři děvčata. Docela mě to překvapilo, poměr mužů a žen býval vyrovnaný. Už jsem si dělal legraci, že za chvíli budou mít dámy ve straně převahu,“ konstatoval Šec.

I Šec slyšel od zájemců o tom, že reagují na politický vývoj, který se jim nezamlouvá. „Obecně je to pocit, že když zůstanou pasivní, budou se na něm podílet,“ uvažoval. Lidovci v kraji dosud evidovali na šest set členů.

Krajský manažer ODS Michal Šašek také mluví o zvýšeném zájmu lidí o vstup do strany v posledních měsících. „Dřív přišla tak jedna přihláška za dva měsíce. Teď jich je pět šest. Za poslední čtvrtletí jsme přibírali 28 lidí a zatím nevyřízených přihlášek tu máme dalších 13,“ řekl. ODS v kraji dosud evidovala zhruba 1 300 členů.

Na přijetí se čeká i šest měsíců

Vítěze voleb hnutí ANO v kraji příliv nových zájemců nezasáhl. „Ale my to ani nepřipouštíme, protože stále máme šestiměsíční čekatelskou lhůtu, která funguje jako filtr, například pro někoho, kdo má zištné zájmy,“ sdělil předseda plzeňské pobočky ANO Roman Zarzycký. Jeho organizace ve městě eviduje zhruba 120 členů a v kraji jich má hnutí zhruba 260.

Plzeňský šéf Pirátů Pavel Šrámek uvedl, že ke straně se po úspěchu ve volbách zájemci hlásí, ale velký nábor se nekoná.

„Vím asi o třiceti zájemcích, kteří se ozvali, ale už neměli zájem sami pro vstup něco udělat a například se představit na našem fóru. Tam se od listopadu představilo jedenáct aktivnějších lidí, kteří o členství požádali,“ sdělil Pavel Šrámek.

Šrámek tvrdí, že nárůst je ve srovnání s dřívější předvolební dobou mírný. „Ale pár lidí to probralo,“ uvedl.