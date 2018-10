Policista souzený za navedení kolegy ke zfalšování záznamu je nevinný

Rozsudek není pravomocný. „Nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro který je obžalovaný stíhán,“ zdůvodnila verdikt soudkyně Martina Hiřmanová.

Za zneužití pravomoci úřední osoby hrozilo osmatřicetiletému Horváthovi až pět let vězení.

Případ řidiče, který měl pozitivní zkoušku na alkohol, se stal před dvěma roky 1. dubna v Lipnici na Plzeňsku. Už kvůli následnému zfalšování záznamů o kontrole musel po odsouzení odejít do civilu dopravní policista Jan W. Jeho tehdejší kolegyně z hlídky po zproštění obvinění odešla od policie sama.

Třetím souzeným policistou byl Tomáš Horváth, který na dopravním inspektorátu Plzeň-venkov kontroloval spisy o přestupcích.

Podle žalobce právě on chtěl po policistovi Janu W., aby dodatečně do záznamu o kontrole dopsal, že řidič po dvou dechových zkouškách odmítl třetí test. To ale nebyla pravda.

Změna v dokumentu měla podle spisu zakrýt chybu, které se tehdy dopravní policisté při kontrole dopustili. Řidiči naměřili v dechu půl promile alkoholu a když zjistili, že se hodnoty mezi prvním a druhým testem lišily o více než deset procent, měli podle předpisů dát šoférovi dýchnout ještě jednou.

Horváth od počátku vinu odmítá, hrozilo mu až pět let vězení

To neudělali a hrozilo, že řidič vyvázne bez postihu.

Jan W. uvedl, že dechové zkoušky byly skutečně jen dvě. „Byl to můj první případ, který jsem zpracovával sám. Horváth mi asi po třech dnech volal, že něco nesedí. Ukázal mi, co je špatně a co s tím mám dělat. Zaznělo něco o tom, že by mě čekal kázeňský trest, a že řidič asi vyvázne bez trestu. Příliš jsem nad tím nepřemýšlel, šel do kanceláře a vše přepsal,“ řekl u soudu Jan W.

Řidič ale kontrolu tajně nahrál a záznam později použil jako důkaz.

Obžalovaný Horváth od počátku odmítá, že by zákon porušil. „Když jsem kontroloval spisy, zjistil jsem rozpor mezi tím, co bylo v záznamech z místa kontroly a co bylo zaneseno v počítači. Volal jsem policistovi a ptal se ho, jestli řidiče vyzvali ke třetí dechové zkoušce. Řekl mi, že to řidič odmítl. Jen jsem řekl, ať to tedy v počítači opraví,“ vypověděl v srpnu Horváth.