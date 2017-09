Za zfalšování záznamu o kontrole řidiče dostal policista podmínku

17:37 , aktualizováno 17:37

Dopravní policista Jan Will dostal u Krajského soudu v Plzni roční podmínku za to, že zfalšoval záznam o silniční kontrole. Ve snaze předejít kázeňskému trestu dopsal do spisu, že muž za volantem odmítl třetí dechovou zkoušku, což nebyla pravda.