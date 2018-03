VIDEO: Policejní psi jdou do penze, s nimi i Romer pobodaný lupičem

Chytali s vyceněnými zuby a nasazením života ty největší darebáky. Pomáhali udržet v klidu demonstranty nebo rozvášněné fotbalové fanoušky. Vyhledávali také ukryté drogy. Od neděle si už budou užívat odpočinku.

„Pes zůstane i nadále se mnou, bude u nás doma na zahradě. Když jsem si ho ve dvou letech přebíral od kolegy, který končil, ptal se mne, zda mám doma děti. Říkal, že Kelim je nemá moc rád. Měl jsem z toho strach, ale během tří dnů se z mé tehdy čtyřleté dcery a Kelima stali velcí kamarádi, a zůstalo jim to dodnes,“ popsal psovod Pavel Bouček, který s Kelimem slouží na Rokycansku sedm let.

Kelim je pes specializovaný na obranné práce. V roce 2014 se kvalifikoval i na mistrovství republiky policejních psů. „Pošťáka k nám nepustí, projde jen naše rodina,“ smál se psovod.

Na Rokycansku sloužil a u svého psovoda Michala Filipa zůstane také belgický ovčák Skipper, který má na kontě několik zadržených pachatelů včetně ozbrojeného lupiče z pošty ve Volduchách nebo zloděje, který se vloupal do pekárny.



Postrachem dealerů a kurýrů byla fena Pexa, specialistka na vyhledávání drog. Se svým psovodem Martinem Sodomkou pracovala na stovkách případů, jejím největším úspěchem bylo odhalení šesti kilogramů pervitinu při prohlídce v Chebu.



Největší hvězdou ze čtveřice odcházejících psů je Romer, který od krajského policejního ředitele Pavla Krákory dostal jako jediný navíc i věnec buřtů.

V září 2014 na Domažlicku po dramatickém zásahu chytil lupiče, který se policistům delší dobu schovával. Když pachatel viděl, že už neunikne, bodl psa do břicha a do krku. Zraněný Romer ale stisk nepovolil.

„Přímo jsem to neviděl, bylo to v lese. Slyšel jsem zasténání psa a kníknutí z jednoho místa, po chvíli z jiného místa. Když se pachatel snažil bodnout potřetí, už jsme byli na místě a zabránili mu v tom. Jak mi bylo, když jsem viděl Romera? Ty pocity se nedají popsat. Je to člen rodiny. Takovou houževnatost, kterou prokázal, to z kolegů nikdo nepamatuje, není to zvykem,“ řekl psovod František Kohout.

Romer se stal vítězem ankety Statečné psí srdce. Jeho léčení trvalo mnoho měsíců. Dokázal se ale vrátit zpět do služby a byl podle psovoda ještě sebevědomější. Psí penzi si bude užívat v rodině Františka Kohouta.

„Mám ho od malička, je zvyklý na mě, na naši rodinu. Jsou na něj zvyklí ještě další dva psi, které máme. Nudit se určitě nebude,“ dodal Kohout.