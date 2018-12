Upadl jsem na ni, říká muž souzený za pokus o znásilnění pacientky

„Co je v obžalobě, to není pravda,“ odmítl šestatřicetiletý muž. Jen připustil, že v noci na 26. srpna hledal ve Fakultní nemocnici v Plzni na Lochotíně místo, kde by se mohl vyspat. Náhodou se dostal do místnosti a zamkl za sebou.

Až pak prý zjistil, že je v nemocničním pokoji a rozhodl se tam okrást pacienta. Když ve stolku u lůžka nenašel nic cenného, podle jeho verze se zvedl, zamotala se mu hlava a upadl na postel se spící ženou.

„Na pacientku nalehl a začal ji osahávat přes noční košili. Snažil se jí stáhnout kalhotky. Poškozená se probudila, začala se bránit a křičet. Střídavě jí zacpával dlaní ústa, držel rukou za krk a škrtil ji. Během útoku se zeptal, kde má peníze,“ popsala státní zástupkyně.

Poškozené se při potyčce podařilo zmáčknout tlačítko hovorového zařízení do sesterny. „Když se pak zdravotní sestra snažila dostat do pokoje, obžalovaný jednání zanechal, odemkl a odešel z oddělení,“ dodala státní zástupkyně s tím, že útočník seniorce zlomil žebro.

Ondřej O. přiznal, že před událostí ho vyhodili z azylového domu kvůli alkoholu a po konfliktu u nádraží ho záchranka odvezla na ošetření do nemocnice.

Neměl kde spát, tak se do nemocnice vrátil

Ochranka ho pak z vyprovodila ven. Jenže muž, který tvrdí, že v ten den vypil asi dvě lahve vodky, neměl kde spát. Tak se do nemocnice vrátil.

„V areálu jsem našel ježka, toho jsem nosil a povídal si s ním. Nechal jsem ho v jedné nemocniční budově, protože mi říkal, že je tam doma. Já hledal, kde by se tam dalo vyspat. Nejdřív mě vyhnali z toalet. Nahoře v budově jsem našel odemčené dveře. Vlezl jsem tam a zamkl se. Když jsem pak padl na postel, podle křiku jsme poznal, že tam leží žena. Začala mávat rukama. Jak jsem se snažil vstát, mohl jsem se jí dotknout. Byl jsem z toho vyjevenej,“ prohlásil muž, který po činu odjel do jižních Čech.

Policisté ho později zadrželi v Českém Krumlově. Soud v případu zatím nerozhodl, hlavní líčení bude pokračovat výslechy svědků a znalců.