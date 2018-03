Za pokus o vydírání ženy kvůli pozemkům za miliony dostal muž pět let

Nejdřív pomohl policii usvědčit vyděrače, pořídil pro policii důležitou nahrávku v závažném kriminálním případu. O tři čtvrtě roku později však sám vydíral mladou ženu, a ona ho tajně nahrála při tom, jak jí nutil, aby za milion prodala majetek za desítky milionů korun člověku, kterého on určí.

Dvaačtyřicetiletého Petra K. z Plzeňska senát plzeňského krajského soudu poslal za pokus o vydírání kvůli majetku za více než 45 milionů korun do vězení na pět let. Rozsudek není pravomocný, Petr K. se okamžitě odvolal. Hrozilo mu až 12 let vězení.

Souzený muž roky provozoval bary v řadě měst nejen na západě Čech. Nikdy neprozradil, kdo jej poslal před třemi roky za mladou ženou, které se rozhodl sedmasedmdesátiletý senior Alexandr R. přepsat svůj majetek za symbolickou částku a doživotní přilepšení k důchodu.

Nešlo o nic zanedbatelného, protože lesy, pole, louky a rybníky na pomezí západních a jižních Čech měly hodnotu přesahující 45 milionů korun. Rozhodl se jí svůj majetek výhodně prodat jako odměnu za to, jak se o něj s bývalým přítelem v posledních letech starali.



Seznámili se náhodou. Ženin bývalý přítel objížděl majitele rybníků, protože jeho otec chtěl rozšířit chov ryb. Alexandr jim nakonec rybníky pronajal.

„Povídal si i s mojí přítelkyní. Pak jsme za ním pravidelně jezdili domů, do nemocnice i léčebny, když byl po nehodě. Právě v nemocnici chytil přítelkyni za ruku a řekl před svým právníkem: Chci na ni napsat nemovitosti. Připravte smlouvy. S přítelkyní jsme z toho byli na větvi,“ popsal u soudu svědek.



„Nebudu vypovídat,“ prohlásil před soudem obžalovaný muž s krátkými černými vlasy. Mlčel i v průběhu vyšetřování. Policie ani soud se tak nedopátrali k lidem, kteří jej vybavili smlouvami a instrukcemi, jak má na ženu tlačit, aby se majetku vzdala.



Vyhrožoval ženě, že za podvedení seniora může jít do vězení

„Kontaktoval nabyvatelku, představil se jí jiným jménem, domluvili si schůzku. Při třech setkáních požadoval, aby žena za milion korun navrátila pozemky, případně aby je převedla na další určenou osobu. Řekl jí, že pokud tak neučiní, bude podané trestní oznámení pro podvod, vše zveřejněno v novinách i televizi,“ uvedl státní zástupce Jakub Kubias.

Mimo jiné jí upozornil, že když na podmínky nepřistoupí, za podvedení stařečka může jít do vězení i na pět let.

První schůzka se uskutečnila v říjnu 2015 ve fastfoodu na okraji Plzně. „Řekl mi, že jsem okradla starého dědečka. Že mi dají milion korun, když od smluv odstoupím. Byla jsem překvapená. Další dvě schůzky jsem si nahrávala na telefon. Tlačil na mně. Ten muž mi říkal, že jedná jménem dědy a podají trestní oznámení. Vyhrožoval, že bude medializace, že mě znemožní, když nepřistoupím na jejich podmínky. Chtěla jsem jet za dědou a mluvit s ním, ale nedostala jsem se už za ním do domu,“ popsala u soudu žena.

Žena si schůzky tajně nahrávala, pak je předala policistům

Když po vyděrači chtěla, aby jí dal dokumenty, se kterými za ní jezdil, odmítl to. Tak je na druhé a třetí schůzce aspoň četla nahlas, aby byly na tajně pořizované nahrávce. Pak o všem informovala policii.

Podle soudců měl ten, kdo chtěl nátlakem získat stařečkův majetek, poměrně dobré informace o tom, co se s pozemky, poli a loukami děje. Neměl je ale zcela přesné.

Když obžalovaný ženu vydíral, netušil, že ona sama s nemovitostmi ještě nemůže nakládat. „V té době ještě nebyl proveden zápis vlastnických práv k nemovitostem u příslušného katastrálního úřadu. Obžalovaný kontaktoval poškozenou textovými zprávami i poté, co ona podala trestní oznámení, a dotazoval se, jak bude jednat a zda požadavkům vyhoví,“ uvedl soudce Jan Špeta.



Policie prověřovala i možnost, zda žena starého pána kvůli majetku podvedla. Na přelomu loňského a letošního roku policie případ odložila, nezjistila nic nezákonného.

Starý pán ale do případu jasno vnést nemohl, protože už zemřel. Muž, který v roce 2012 u seniora domlouval pronájem rybníků pro svého otce se domnívá, že v pozadí celé kauzy stojí lidé, kteří dříve byli správci části seniorova majetku.