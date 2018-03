S pánvičkou v ruce by se to nestalo, hájí se žena. Viní ji z pobodání druha

Útoku na o dvanáct let mladšího partnera předcházela hádka mezi oběma opilými partnery. Žena pak bodla svého přítele do hrudníku nožem s dvaceticentimetrovou čepelí.

Muž u soudu odmítl vypovídat. Podle znalců mohl vykrvácet. Zachránila ho okamžitá první pomoc, rychlý příjezd záchranářů a operace.



Nůž zasáhl levou část hrudníku. „Rána byla vedena silou nejméně střední intenzity. Bodná rána v levé části hrudníku pronikla do levé části pohrudniční dutiny a do plíce. Bez poskytnutí bezodkladné lékařské péče by poškozený vykrvácel a zemřel,“ uvedl státní zástupce Roman Šustáček.

Souzená žena odmítla, že chtěla druha připravit o život. „Nechtěla jsem mu ublížit. Stalo se to, když jsem šla chystat večeři a měla v ruce nůž. Kdybych měla v ruce pánvičku, nic takového by se nestalo. Je mi to strašně moc líto,“ prohlásila před soudem žena.

Při orientačních zkouškách po činu žena nadýchala 2,87 promile alkoholu. U zraněného muže byla podle dokumentů ve spisu hladina alkoholu 2,63 promile.

Pobodaný uvedl při výslechu, který policie dělala ještě v nemocnici, že jeho partnerka byl to odpoledne opilá. „Věděl jsem předem, že bude bitka. Začala nadávat, že je všechno špatně. Strkali jsme se. Pak jsme spadli na zem, při tom asi došlo k bodnutí. Chtěl jsem, ať na mě klekne, a zavolá mi záchranku. Určitě to byla nešťastná náhoda, žádný úmysl,“ prohlásil Robert K.

Obžalovaná křičela po činu na sousedku, ať zavolá záchranku. Sama mu držela na ráně do hrudníku ruku s ručníkem, snažila se zastavit krvácení.

Podle obžalované byl její přítel agresivní

Soud přehrával hovory sousedky na záchranné linky i rady záchranáře po telefonu, než na ubytovnu přijela záchranná služba. „Má tam díru jako krá..,“ uvedla sousedka do telefonu, když záchranář chtěl popsat stav zraněného.

Žena při výsleších uvedla, že s partnerem žila asi dva a půl roku před činem, problémy nastaly po prvních třech měsících.

„Když se Robert opil, byl agresivní. Asi třikrát jsem kvůli tomu skončila v nemocnici. Pak jsem oznámení pokaždé stáhla, aby neměl problémy,“ uvedla při výslechu na policii souzená žena.

Muž byl opakovaně řešený policií a soudy i za násilí vůči ostatním. Na rozdíl od partnera chodila obžalovaná do práce. Kromě posledních tří měsíců, kdy jí to nedovolily zdravotní problémy.

Soud bude pokračovat výslechy svědků a znalců.

Žena bodla na ubytovně v Plzni svého přítele (30. června 2017)