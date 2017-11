Slováka viní, že v baru po hádce pobodal hosta. Nechtěl jsem, řekl soudu

Útok v baru na Slovanské třídě v Plzni se odehrál 21. dubna. Podle spisu zvládl Mário Šedo během odpoledních hodin dvě různé oslavy kolegů v práci. Žízeň si pak chtěl cestou na ubytovnu uhasit ještě v jeho oblíbeném baru. Jenže jak byl podle svědků přiopilý, spustil proud vulgárních nadávek a urážek.

Poté, co rozlil pivo, následoval konflikt s jedním ze štamgastů a Slováka pobývajícího třináct let v České republice vyhodili ven. Jenže cizinec se po půl hodině vrátil, objednal si pivo a přineseným kuchyňským nožem pobodal Oldřicha C., se kterým měl před tím konflikt.

„Fakt mě mrzí, co se stalo. Nechtěl jsem to,“ prohlásil jeřábník Šedo, kterému za pokus o vraždu hrozí trest mezi 12 až 20 roky vězení.

Obžalovaný se omluvil a odešel. Do baru se vrátil s nožem

Oldřich C. u soudu řekl, že když Šedo přišel ten večer do baru, už se potácel. Znali se od vidění, v minulosti spolu prohodili pár slov. Jenže ten večer sprostě nadávat barmance, majiteli podniku i hostům, a když pivem polil jeho budu, vzplál první konflikt.

„Chtěl jsem, aby to po sobě uklidil. On mě ale poslal někam. Chytil jsem ho pod krkem, on se mi to snažil vrátit. Dal jsem mu hlavičku a pak se uklidnil,“ líčil Oldřich C. Obžalovaný Šedo se podle jeho slov omluvil, objednal pár piv a odešel.

Vrátil se ale s nožem v ruce. „Když mě probodl pravou ruku, zjistil jsem, že v ní má nůž. Opakoval, že mě zabije. Pak mě bodl za krk, následovalo rána do nohy a třísla. Život mě zachránil Láďa, který seděl asi tři metry ode mne. Zezadu Mária chytil a padl s ním na zem,“ popsal pobodaný muž.

Podle znalců měl útočník v krvi bezmála tři promile alkoholu

Útočník, který měl podle znalců v době činu v krvi bezmála tři promile alkoholu, si podle svých slov z činu skoro nic nepamatuje.

„Nejdřív mě z baru vyhodili, že jsem byl napitý. Na ubytovně jsem dopil PETku s pivem, protože jsem měl žízeň, a, šel jsem do baru zpátky. Tam jsem musel vzít nůž a Oldřicha bodnout někam do břicha. Víc si nepamatuju. Pak až to, jak mě zvedali policajti,“ prohlásil Šedo, který z vazby poslal pobodanému omluvný dopis a prostřednictvím advokáta pět tisíc korun. Soud pokračuje výslechy znalců.