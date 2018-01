Žena je obžalovaná, že bodla partnera do zad. Hrozí jí až osmnáct let

Podle obžaloby sedmadvacetiletá Anžela I. dvakrát bodla svého o čtrnáct let staršího partnera loni 1. května. Útok se odehrál na ubytovně v Plzni.

Policisté ji zadrželi krátce po činu. Zpočátku tvrdila, že muže pobodal kdosi na ulici, nakonec se k činu přiznala.

Dnes u krajského soudu vysvětlovala, proč na muže zaútočila. Rusky mluvící žena řekla, že do Čech přijela za prací loni v lednu. S jednačtyřicetiletým Igorem začala žít na ubytovně asi po dvou měsících od seznámení. „Ze začátku se ke mně choval velice hezky, dával mi dárky, ale bezdůvodně žárlil,“ uvedla obžalovaná.

Kombinace žárlivosti a alkoholu

Právě žárlivost kombinovaná s opilostí obou hlavních aktérů zřejmě stojí za událostmi z 1. května. V poslední dubnový den nakoupila Anžela v obchodě piva, vodku a koktejly a s přítelem pili celou noc. Druhý den doplnili zásoby alkoholu, na chvíli se u nich zastavil krajan Andrej. Ten kolem poledne odešel na procházku.

„Igor šel do sprchy. V tom okamžiku mi volal bývalý přítel, že půjde na operaci. Ze sprchy přišel naštvaný Igor, křičel a nadával mi. Řekl, že jsem drzá, když mluvím s jiným mužem v jeho nepřítomnosti. Řekla jsem, že když mě bude bít, odjedu za babičkou. Začala jsem si balit věci a on máchal rukama. Dala jsem si dlaně před obličej. Jakmile jsem je dala dolů, dostala jsem ránu. Začala mi téct krev ze rtu,“ popsala žena.

Chtěla odejít. Dnes u soudu tvrdila, že po ní Igor hodil tašku s věcmi a trefil ji do hlavy. „Řekl, že mě nikam nepustí a začal mě rdousit. Odstrčila jsem ho na židli ke stolu. Asi jsem se bála, že mě zase bude bít, sáhla jsem do mísy s příbory a bodla ho. Myslela jsem, že mám v ruce příbor,“ uvedla obžalovaná.

Nůž poranil plíci a pohrudniční dutinu

Podle dalšího vyprávění odešla na chodbu, ale protože slyšela divný zvuk, vrátila se zpátky. Pobodaný muž byl bledý a sesypal se. Až pak si všimla nože na stole.

Podle státního zástupce Martina Rykla byl nůž dlouhý přes 20 centimetrů. Jeho čepel poranila plíci a pronikla do pohrudniční dutiny.

Žena pak prý dlouho hledala někoho, kdo umí česky, aby zavolal záchranku. „Igor mi řekl, ať tvrdím, že mu to udělal někdo při procházce na ulici,“ vypověděla žena.

Záchranka pak muže odvezla. „Než přijela policie, nůž jsem zabalila do svetru a dala ho Andrejovi, ať ho někde schová. Pak mě policisté sebrali a odvezli k výslechu. Tam jsem se přiznala, že jsem to Igorovi udělala já,“ popsala žena.

Poškozený byl za ní několikrát ve věznici. Dnes o něm Anžela ví jen to, že se přestěhoval do jiného města, kde má práci. K soudu dnes nedorazil. Soudní líčení bude pokračovat výslechy znalců. Obžalované hrozí za pokus o vraždu až osmnáct let vězení.

V Plzni žena dvakrát bodla svého druha do zad (4. 5. 2017)