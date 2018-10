Mafián chtěl popravit ženu před zraky syna, policisté navrhli vazbu

Administrátorka plzeňské fakultní nemocnice Jaroslava Nováková v sobotu ráno potvrdila, že stav pacientky je velmi kritický.

Proti třiačtyřicetiletému muži už bylo zahájeno trestní stíhání pro spáchání zvlášť závažného zločinu vražda ve stádiu pokusu a přečinu nedovolené ozbrojování. „Dnes bude státnímu zástupci předán podnět na vzetí obviněného do vazby,“ sdělila v sobotu dopoledne policejní mluvčí Hana Kroftová. Pachateli hrozí až osmnáct let vězení.

Událost se odehrála poblíž firmy Eugen Wexler v Kotelské ulici. Podle jednoho ze zaměstnanců podniku jela dotyčná vyzvednout svou kamarádku, jíž zrovna končila odpolední směna. Když čekala v autě, objevila se u ní bílá Škoda Octavia, kterou šoféroval její partner. Poté se strhla střelba. „Dítě křičelo: Mami, mami! Vzali jsme si ho na chvíli k sobě,“ uvedl svědek střelby.

Další pracovníci firmy se snažili vážně zraněné okamžitě pomoct. Do průmyslové zóny směřovali záchranáři, kteří pacientku ošetřili a následně transportovali na urgentní příjem do plzeňské fakultní nemocnice.

Do firmy, u jejíhož vchodu se pokus o vraždu uskutečnil, přivolali i jednatele Petra Kroba. „Policisté místo zahradili. Protože to bylo na hranici našeho pozemku, nemohli jsme pokračovat v expedici. Protože máme ještě druhou vrátnici, provoz jsme dočasně přesunuli tam,“ sdělil. Ještě v pátek dopoledne stála u fabriky nedaleko dvou zapečetěných aut hlídka.

Po pachateli, který utekl, se rozjela velká pátrací akce. Zapojilo se do ní na pětadvacet policejních vozidel, zátah monitoroval rovněž vrtulník. „Nejdřív jsme prohledávali vytipované lokality a objekty, kde by se podezřelý mohl zdržovat. Z Rokycan jsme se dostali do Plzně,“ uvedl člen zásahové jednotky.

Jako posila byli přivolaní také policisté z borského obvodního oddělení. Ti nejdříve vyrazili do Rokycan, cestou byli ve spojení s operačním důstojníkem, od kterého dostávali zprávy o pachateli.

„Pak jsme se přesunuli do okolí Božkova, kde jsme zaujali strategickou pozici. Protože jsme dostali informaci, že osoba se nachází v Sokolovské ulici v Plzni, ihned jsme tam vyrazili,“ líčil policista. Po chvilce muže na volném prostranství vypátrali a zadrželi. „Pod hrozbou použití střelné zbraně uposlechl naši výzvu. Nekladl žádný odpor. Poté si ho převzala zásahová jednotka,“ doplnil jeho parťák.

Policisté nalezli ve vozidle také střelnou zbraň, kterou pachatel držel nelegálně.

Albert A. byl v minulosti obžalovaný z prodeje drog do Německa. Dohodl se s několika Němci, kterým opatřil pervitin a heroin. Prokázalo se, že minimálně v sedmi případech cizinci drogy převezli přes hranice a dál distribuovali. Krajský soud v Plzni ho poslal v roce 2011 na deset let do vězení.

Nástupu se ale vyhýbal až do roku 2013, kdy na sebe upozornil divokou jízdou po dálnici D5. Policistům ujížděl rychlostí téměř 250 kilometrů v hodině. Ačkoli mu hlídka zatarasila cestu, pokusil se uniknout a přitom zahodil nelegálně drženou pistoli.