Fotky, tácky, noviny. Do brány pivovaru uložili vzkaz dalším generacím

Dokumenty mapují především dění v pivovaru a důležité milníky, vztahují se také k letošním oslavám stoletého výročí vzniku Československa. Emeritní sládek Plzeňského Prazdroje Václav Berka přidal také dopis od generálního ředitele Granta Liversage.

„Nemohu vám prozradit přesné znění. Ale jde o poselství, že stejně jako naši předkové se i my budeme snažit, aby se věhlas piva Pilsner Urquell šířil dále,“ uvedl.

Vzkaz a zdravici napsal rovněž plzeňský biskup Tomáš Holub, jehož na akci zastupoval Emil Soukup, farář při katedrále svatého Bartoloměje.

Schránka též obsahuje celostátní i závodní noviny či speciálně upravené snímky pivovaru.

„Jsou vyrobené pigmentovou metodou na papíře, který by měl dlouho vydržet. Kromě toho jsme přidali poštovní známky, propagační brožury nebo vizitky,“ nastínila vedoucí oddělení historických sbírek Anna Peřinová.

Ona a její kolegyně pak všechny dokumenty vložily do zvláštních obálek, jež by měly prodloužit životnost obsahu, a zapečetily je. Řemeslník poté víko schránky zaletoval a restaurátoři ji umístili do vrchní části Jubilejní brány.

Vstupní brána byla dokončena před 125 lety, a to u příležitosti padesátého výročí Měšťanského pivovaru v Plzni. Do jejích útrob se tehdy dostala první schránka, která zde přetrvala až do roku 2000, pak ji nahradila nová, která v bráně i nadále zůstane.

„Původní schránka je uložena v Pivovarském muzeu, příští rok ji chceme ukázat na výstavě. Ode dneška obsahuje Jubilejní brána tedy dvě schránky,“ vysvětlila Peřinová.

Restaurátorské práce na bráně odstartovaly v polovině července. „Nejdříve jsme se věnovali sochařské výzdobě. Hlavní sousoší vyobrazuje sladovníka s velkou vařečkou a ženu s chmelem. Po stranách jsou usazeny půllitry s pěnou. Materiál je ve velmi dobrém stavu, takže jsme neprováděli podstatné zásahy,“ zhodnotil Jaroslav Šindelář, který má šesti až osmičlenný tým na starosti.

Pak přišly na řadu pískovcová část tvořící největší plochu Jubilejní brány a spodní žulová partie. Odborníci museli každý centimetr očistit, doplnit a zpevnit. Hotovo by mělo být na konci listopadu. Poslední opravy se uskutečnily před osmnácti lety.