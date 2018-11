Nový most v Plzni dostal zabrat. Otestovaly ho plně naložené náklaďáky

Auta začala na most najíždět v deset hodin dopoledne. A to přesně na místa, která propočítali specialisté na mostní konstrukce. Jakmile auta stála tam, kde měla, zůstala tam nejméně hodinu. Přesné přístroje zaznamenávaly chování konstrukce s přesností desetiny milimetru.



„Statická zatěžovací zkouška je součástí hlavní prohlídky mostu. Naměřené deformace nosné konstrukce srovnáváme s hodnotami, které pro stavbu stanovil projektant,“ řekl Petr Bouška, jeden ze zástupců ředitele Kloknerova ústavu



Specialisté k prvnímu z měření používají strunu a zjišťují, o kolik se posune - porovnává se stav před zatížením a při plném zatížením mostu. Zároveň pak měří, jestli se po odjetí nákladních aut z měřené části mostu mezi dvěma pilíři konstrukce vrátí do své původní polohy. Při druhém měření používají přesné nivelační přístroje a vyhodnocují, o kolik mostní konstrukce s pilíři při plném zatížení laicky řečeno sedne do terénu a zda se po odjetí aut zase vrátí zpátky do původní polohy.



Nový silniční most je součástí velké rekonstrukce plzeňského železničního uzlu. Po jeho zprovoznění už auta nebude brzdit železniční přejezd přes trať Plzeň - Domažlice.

Soutěž na rekonstrukci této části železničního uzlu vyhrála firma Swietelsky. Pro výstavbu silničního mostu si najala jako subdodavatele firmu Metrostav.



„Očekáváme, že se konstrukce bude chovat tak, jak ji navrhl projektant. Konstrukce mostu je jednou z nejběžnějších, jaké se při stavbách v České republice používají. S odpovídající údržbou je životnost mostu plánovaná na 100 let,“ uvedl při zahájení měření Tomáš Ptáček z oddělení přípravy projektu společnosti Metrostav.



Celá stavba nazvaná Přesmyk domažlické trati bude stát více než jednu miliardu korun. Kromě přeložení železniční trati a její zdvojkolejnění souběžně s tím vzniká přeložka frekventované Domažlické třídy včetně silničního mostu nad tratí, po kterém budou jezdit i trolejbusy. Stavbaři vybudují za mostem ve směru na Domažlice i nový kruhový objezd, který bude řešit lepší napojení do areálu škodovky. Stavba má být dokončena v roce 2019. A padlo kvůli ní už i několik bloků domů.