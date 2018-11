Auto skončilo v kotrmelcích, nepřipoutaný muž vypadl a zaplatil životem

Řidič volkswagenu jel kolem půl jedenácté večer po silnici od Horšovského Týna na Březí. Vyjel do protisměru, pak se dostal mimo vozovku a auto se několikrát převrátilo přes střechu. Nakonec narazilo do topolů. Co bylo příčinou nehody, zatím není jasné.

Pětadvacetiletého cizince, který vůz řídil, převezla záchranná služba do Fakultní nemocnice Plzeň. Muž utrpěl jen lehká zranění.

Jeho pětatřicetiletý spolujezdec se ale zranil těžce.

„Při jízdě totiž nebyl připoutaný bezpečnostním pásem. Při nehodě z vozu vypadl a zůstal zaklíněný pod ním. Pacienta převezla záchranná služba do fakultní nemocnice v Plzni, tam ale muž dnes ráno zraněním podlehl,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Krátce po nehodě vzniklo podezření, že v autě mohl být ještě další člověk. Ve vozidle se totiž nacházelo více osobních věcí. Policisté proto povolali i psovoda. „Třetího člověka se nalézt nepodařilo,“ informoval mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Dechovou zkoušku na alkohol řidič nemohl podstoupit kvůli zraněním, lékaři mu proto odeberou krev na rozbor.

Škoda na vozidle Volkswagen Jetta byla vyčíslena na sto tisíc korun. Nehodu dále vyšetřují policisté dopravního inspektorátu v Domažlicích.