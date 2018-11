Žena tvrdila, že exmanžel zneužíval jejich dítě. Teď jí hrozí trest

Po rozpadu vztahu nechtěla předávat jejich společné dítě biologickému otci. Když mu bylo pět let, opakovaně ho naváděla, aby na policii říkalo, že ho otec zneužívá. Policisté muže několik měsíců prověřovali, podstupoval psychologická i sexuologická zkoumání.

Po více než čtvrt roce policie případ odložila. „Vyšetřovali i mě pomocí přístroje a promítali mi obrázky nahých dětí, nezletilých i zvířat. Závěr byl jasný. Nejsem pedofil, ničeho jsem se nedopustil. S následky křivého obvinění ze zneužití vlastního dítěte se potýkám dodnes. Poškodilo to mé sebevědomí, nepříjemná komunikace byla s učiteli ve školce i škole, přišel jsem o energii, elán do práce, moje životní úroveň šla dolů. Křivé obvinění je stigma, které se nepodařilo odstranit u všech lidí, kterým jsem vysvětloval, že obvinění není pravdivé,“ popisoval před soudem křivě obviněný muž.



Ten dnes vypovídal u klatovského soudu jako poškozený v případu své bývalé manželky Heleny. Dvaačtyřicetileté ženě za křivé obvinění a ohrožování výchovy mládeže hrozí až osm let vězení.

Podle státního zástupce Jana Hrubého žena naváděla v listopadu a prosinci 2014 jejich dítě, aby na policii řeklo, že jej otec zneužívá a jak. „Dítě to i v průběhu vyšetřování zopakovalo i před psychology. Obviněná se v době, kdy se řešil rozvod a spor o výchovu dítěte, snažila dosáhnout trestního stíhání poškozeného a toho, aby byl znemožněn jejich styk,“ vysvětlil státní zástupce. Žena je navíc v podmínce za napadení soudní vykonavatelky při pokusu o předání dítěte jeho otci.



„Já mám svědomí čisté. Nic z toho není pravda,“ prohlásila žena. S tím, že o tom, že bývalý manžel dítě zneužíval, se dozvěděla údajně od své matky. „Babička s dědou vzali malého na výlet. A tam se od něj po naléhání dozvěděla, že má s otcem velké tajemství, a svěřil se jí. Pak to řekla mně. Nechci už o tom mluvit, nechci se k tomu vracet,“ prohlásila obžalovaná.



Dítě to podle jejích slov následující den zopakovalo i před tetami. Protože mu nebylo dobře, s babičkou s ním jeli do nemocnice na pohotovost, a babička to měla říct lékaři. „Já byla se sestrou u vyšetřovacího lůžka. Lékař pak někam volal, přijela policie. Mě s babičkou posadili do jiného pokoje než dítě, tam s ním pak mluvila komisařka a sociální pracovnice. Pak jsem na policii řekla, co jsem věděla. Komisařka mi řekla, abych požádala o zákaz styku dítěte s otcem. Tomu soud nevyhověl,“ hájí se žena.



Žena na svoji obhajobu také tvrdila, že první zprávy od psychologů hovořily o tom, že dítě před nimi popisuje takové detaily, že si je nemohlo vymyslet.



Dítě má asi dva roky do péče svěřené bývalý manžel souzené. Ten se domáhá od bývalé manželky také pětimilionového odškodnění. Kvůli ochraně dítěte není možné o obžalované zveřejnit více informací. Soud bude pokračovat.