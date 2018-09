Kraj pošle na udržení venkovských prodejen přes milion korun

Hejtmanství pošle na udržení venkovských prodejen téměř 1,3 milionu korun. Dotaci schválila minulý týden rada, posvětit ji musí ještě krajské zastupitelstvo.

Někteří členové vedení kraje uvedli, že je chování zástupců Coopu zaskočilo. „Protože tlačili na starosty v malých obcích, aby o dotace požádali,“ sdělil náměstek Ivo Grüner.

Vedení Coopu to vysvětluje tím, že prodejny jsou ve ztrátě, takže kdyby se Coop choval jako normální podnikatelé, prodejny v nejmenších obcích by zavřel.

Roman Bruzl, předseda družstva ZKD Sušice, které má v Plzeňském kraji prodejny v okresech Domažlice a Klatovy, uvedl, že Coop Sušice má v malých obchodech léta ztrátu, ale dosud ji spotřební družstvo mohlo dotovat z hospodaření velkých prodejen.

Obce, kde prodejny dostanou dotace od kraje Rokycansko - Zvíkovec, Újezd u Svatého Kříže, Lhotka u Radnic, Němčovice, Kornatice, Kladruby, Týček, Hlohovice, Přívětice, Drahoňův Újezd

- Zvíkovec, Újezd u Svatého Kříže, Lhotka u Radnic, Němčovice, Kornatice, Kladruby, Týček, Hlohovice, Přívětice, Drahoňův Újezd Plzeň-jih - Mileč, Nezdice, Honezovice, Měcholupy

- Mileč, Nezdice, Honezovice, Měcholupy Plzeň-sever - Velečín, Dražeň, Štichovice

- Velečín, Dražeň, Štichovice Klatovsko - Nezdice, Poleň, Hejná, Bukovník, Rabí, Kvášňovice, Zborovy,

- Nezdice, Poleň, Hejná, Bukovník, Rabí, Kvášňovice, Zborovy, Tachovsko - Třemešné, Zhoř

- Třemešné, Zhoř Domažlicko - Čermná, Kanice, Chocomyšl, Nový Kramolín

„Tyto zdroje ale vysychají, loni mělo ZKD Sušice zisk ve výši 1,7 milionu korun při výkonech ve výši jedné miliardy. Letos jsme kvůli razantnímu navýšení mezd ve ztrátě, kterou plánujeme i za celý rok. Proto od obcí potřebujeme pomoci. Nikoho opravdu nechceme vydírat a nechceme, aby se o nás říkalo, že zneužíváme monopolního postavení,“ sdělil Bruzl.

„Když dotaci dostaneme, vidíme dobrou vůli obce, že nám chce pomoci, pak my dobrou vůli také projevíme,“ vysvětlil Bruzl s tím, že krajská dotace celou ztrátu stejně nepokryje.

ZKD Sušice provozuje zhruba 115 obchodů, z toho padesát je v malých obcích. Z toho zhruba dvacet prodejen má průměrný obrat do 200 tisíc korun měsíčně, což podle Bruzla prodejnu neuživí.

„ZKD je podnikatelský subjekt jako každý jiný, který se ale v malých obcích dosud choval jako charitativní organizace. Nyní tuto roli na sebe vzal částečně kraj,“ sdělil Bruzl s vysvětlením, že kdyby Coop neměl v obcích svoje členy, zavřel by jako ostatní podnikatelé, kteří nejmenší prodejny také nedrží.

Ani vietnamští obchodníci podle Bruzla nechtějí do nejmenších obcí. „I když dříve podnikali i tam. I my jsme nabízeli Vietnamcům malé prodejničky a nechtěli je v obcích do 250 lidí převzít. I oni vědí, že potřebují obec kolem 270, 300 lidí, jinak budou ve ztrátě,“ sdělil předseda družstva.

Doplnil, že za poslední dva roky vzrostly ZKD Sušice mzdové náklady o pětadvacet procent. „To je 30 milionů navíc. Prodejny, které byly velmi ziskové a mohli jsme si díky tomu dovolit dotovat ty malé, už tolik ziskové nejsou. I u malých prodejen musí mzda prodavačky růst, i když dosahuje šedesátiprocentní produktivity práce prodavačky ve velké prodejně,“ vysvětlil Bruzl.

Podle něj je z odborných propočtů zřejmé, že se nedá podnikat bez dotace v obcích pod 400 obyvatel. „My jsme si to snížili na 300 obyvatel, protože na Šumavě, kde působíme, je to samá malá vesnička. Proto jsme požádali obce o pomoc,“ sdělil Bruzl s tím, že dotace pro malé prodejny fungují už pět let v Pardubickém kraji.

„Například kolega z Ústí nad Orlicí má smlouvy na dotace ve výši tří milionů korun,“ doplnil Bruzl.

Příkladem obce se ztrátovou prodejnou jsou Zborovy na Klatovsku. Starostka Martina Brůhová uvedla, že v obci je sedmdesát procent občanů starších 70 let, kteří si kvůli nedostatečné dopravě nemohou dojet někam nakoupit.

Prodejna ve Zhoři není na uživení, je to spíše koníček

Když za starostkou přišel zástupce Coopu ještě před vypsáním dotace s žádostí, že prodejna je ztrátová a že potřebuje pomoci, požádala o přesnou kalkulaci.

„Pak ale přišla dotace z kraje,“ sdělila Brůhová. Ztráta je ale zhruba třikrát vyšší než je padesátitisícová dotace.

Starostka uvádí, že kdyby peníze nezaplatil kraj, musela by je zaplatit obec, nebo by musela jednat o odkupu prodejny, pokud by ji Coop zavřel. „To by s rozpočtem dva miliony korun bylo dost obtížné,“ popsala starostka.

Starosta Zhoře na Tachovsku Karel Starý si myslí, že kraj vypsal užitečný dotační titul. „Prodejna ve Zhoři a její vybavení je obce a je v ní soukromá provozovatelka. Paní to dělá spíš jako koníčka, protože ji to neuživí. Proto krámy a hospůdky musejí obce dotovat, jinak je nemají,“ sdělil Starý s tím, že dotace 45 tisíc pokryje část provozních nákladů prodejny, které se pohybují kolem 60 tisíc korun ročně.