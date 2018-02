Kraj ušetří miliony, autobusovému dopravci nastavil tvrdší pravidla

Změně pravidel vztahu Plzeňského kraje s ČSAD předcházela mimořádně podrobná a rok trvající kontrola činnosti dopravní firmy. Ta v minulosti opakovaně kraji účtovala sporné částky a hejtmanství se domáhalo jejich vrácení. Situace byla mimo jiné důsledkem nedobře nastavených smluvních vztahů.

Největší slabina zřejmě spočívala v tom, že nestanovily, co přesně může dopravce kraji naúčtovat. Kontrola sledovala období let 2013 až 2015.

„Nalezli jsme nedostatky, které jsme vyčíslili na více než 122 milionů korun. Jsem rád, že dopravce uznal tento dluh a splatí ho,“ prohlásil hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard z ČSSD.

Nedostatky se týkaly zejména vykazování prokazatelné ztráty, kterou dopravci platí kraj. „Například nám vykazovali takzvaně oprávněné náklady na naftu. My jsme jejich výši zpochybnili. Měli jsme to vždy doložené. Tím jsme dokázali, že máme pravdu,“ vysvětlil Pavel Čížek, náměstek hejtmana pro dopravu.

Kraj tak sledoval i cenu autobusů, náhradních dílů a odmítal hradit například i výdaje na spoje, které neobjednal. „Máme to vyfutrované ze všech stran. Máme stanovisko auditorů Deloitte, máme znalecké posudky,“ konstatoval Bernard.

Tah s extrémně důkladnou kontrolou zřejmě vyšel. Dopravce v minulosti výsledky kontrol a z nich vyplývající požadavky kraje zpochybňoval a vedl o ně spory, což se nyní neděje.

Mluvčí ČSAD autobusy Plzeň Miroslav Slaný řekl, že společnost nechtěla jít do sporu s krajem i proto, že by to pro ni představovalo riziko.

ČSAD autobusy Plzeň přistoupily na smírné řešení

„Dokázali bychom zpochybňovat část nároků, které uplatňuje kraj. Ale než by soud skončil, tak by naše společnost neexistovala. Obstavily by se nám peníze na účtech, nedokázali bychom platit řidičům a ti by nám odešli. Takže jsme přistoupili s krajem na smírné řešení a dohodu podepsali,“ uvedl Miroslav Slaný.

Řekl, že společnost ČSAD autobusy Plzeň by ráda udržela s krajem korektní vztahy a chce jít do výběrových řízení na dalších deset let.

Hejtmanství nyní s dopravcem uzavřelo smlouvu o horní hranici plateb v letech 2017 až 2019. To ve srovnání s dosavadní situací přináší kraji úsporu 150 milionů korun.

Hejtmanství zastavilo zvyšování výdajů na dopravu

„Dohodou byly náklady zastropovány na úroveň roku 2015 a přitom již zahrnují navýšení mezd řidičů,“ uvedl Čížek.

Hejtmanství se tak podařilo zastavit každoroční zvyšování výdajů na dopravu. V současnosti kraj dává na autobusovou dopravu zhruba 400 milionů korun ročně, přičemž přibližně 90 procent autobusové dopravy v regionu zajišťuje ČSAD autobusy Plzeň.

Náměstek hejtmana připustil, že dosavadní stav souvisel s nedobrými smlouvami.

„Když jsme nastoupili, nechali jsme udělat jejich právní analýzu. Situace byla nepřehledná, nejrůznější smlouvy se uzavíraly osm devět let a permanentně se k nim uzavíraly dodatky. Vyplynulo nám z toho, že ne všechno se vykazovalo ideálně,“ tvrdí Čížek.