Vyrovnaná bitva. A Plzeň i potřetí hokejisty Liberce zdolala

Tu vítěznou pak ve 46. minutě zaznamenal Jakub Kindl, který nastoupil poprvé po zranění nohy. Jeho rána od modré čáry se odrazila od mantinelu a puk se poté krkolomnou cestou přes hokejku libereckého beka dostal až do sítě.

„Jsem rád, že jsme dokázali dvakrát využít převahu o dva hráče. Bylo to moc těžké utkání, Liberec je pro nás pořád strašně složitý soupeř. Bylo jasné, že za stavu 2:2 bude další trefa asi už rozhodující. My jsme byli šťastnější, tyhle tři body jsou hodně cenné,“ uvedl plzeňský trenér Ladislav Čihák.

První zvýrazněnou přesilovku využil v 10. minutě Kratěna, který včera nastoupil k 1001. utkání v nejvyšší soutěži. Napřáhl za pravým kruhem a jeho ostrá rána mířila přesně k pravé tyči. Plzeňský gólman Svoboda pak předvedl úžasný zákrok proti volnému Kvapilovi, přesto ještě do přestávky hosté srovnali. Ordoš našel zpoza branky Bližňáka a ten si připsal první gól v sezoně. Když hned zkraje druhé části Krenželok v přesilovce přetočil skóre, byl Liberec na koni a domácí se zvedali ztěžka. Ale povedlo se. Mertl ještě čistou šanci v oslabení spálil, ale pak Škoda znovu udeřila v přesilovce 5 na 3. Stach posílal přihrávku po ledě skrz brankoviště a gólman Will si hokejkou smolně puk usměrnil do vlastní sítě – 2:2.

„Odehráli jsme velice dobré utkání. Ale těžko se hraje, když se dostanete dvakrát do tří,“ povzdychl si liberecký asistent Karel Mlejnek. Nicméně potrestané zákroky hodnotit nechtěl. „Rozhodne až video. Nejsem tak bohatý, abych teď něco říkal...,“ pousmál se Mlejnek.

Liberec zlomily ve třetí části dvě trefy v rozmezí dvou minut. Na šťastnou trefu obránce Kindla navázal ve 48. minutě další bek Pulpán. Dostal puk do jízdy, napřáhl a prudkou střelu namířil k protější tyčce. „Trenéři nás nabádali, ať hodně střílíme. Tlačil jsem to nahoru a jsem moc rád, že to tam spadlo,“ radoval se Lukáš Pulpán. I on slavil premiérovou trefu v této sezoně.

Závěr už Plzeň ustála, Liberci nepomohla ani power-play. „V Brně jsme minimálně na měsíc a půl přišli o Preisingera. Teď jsme povolali z Litoměřic Kantnera, pořád zkoušíme točit i mladé,“ řekl kouč Čihák.

Už pozítří čeká lídra ze Škody další těžká domácí bitva, v předehrávce 49. kolo hostí třetí Vítkovice.