Na Slovanech už je hotovo, starosta Aschenbrenner z ODS pokračuje dál

Lumír Aschenbrenner z ODS dohodl koalici v Plzni-Slovanech a chystá se na šesté období v roli starosty městského obvodu. Na úrovni Plzně a dalších tří velkých částí města jednání teprve začnou.

Na Slovanech tak výrazně předběhli kolegy, kteří se teprve chystají zahájit povolební jednání na úrovni města.

V další třech velkých městských obvodech v Plzni výsledek voleb předznamenal odchod starostů zvolených za ČSSD. Týká se to Radislava Neubauera v centrálním obvodu, Miroslava Brabce na Lochotíně a Michala Chalupného v Doubravce.

Na úrovni malých městských obvodů si díky výraznému úspěchu ve volbách posty starostů zřejmě udrží Zdeňka Hončarová (ODS) ve Lhotě nebo Vít Mojžíš (Plz. aliance) v Křimicích.

V Malesicích nastupuje Aleš Tolar, který zde vyhrál s uskupením Pro Plzeň. Nejasná je zatím situace v Malesicích a Litích, i když i tam stávající starostové se svými volebními stranami uspěli nejlíp.

Zatímco ve třech velkých obvodech se ještě bude delší čas vyjednávat a taktizovat kdo s kým a co za to, na Slovanech bylo po volebním víkendu rychle jasno.

„Domluvený jsem s ČSSD, s TOP 09 i s Piráty,“ oznámil už včera dopoledne Lumír Aschenbrenner (ODS). Potom se dohodl ještě s KDU-ČSL. V opozici tak zůstaly ANO a KSČM.

„Dlouho před volbami a vlastní volební kampaní jsem avizoval, že preferuji pokračování koalice bez hnutí ANO. A to i ve městě. Děkuji voličům, že nám k tomu rozdali karty. Na Slovanech jsme nabídku do vstupu do koalice navíc na základě jejich volebního výsledku nabídli i Pirátům,“ uvedl Aschenbrenner. Dohoda mu zaručuje v zastupitelstvu koalici s 19 hlasy ze 27.

Jasným vítězem voleb v obvodě Plzeň 1 (Lochotín) bylo ANO, které mělo v čele kandidátky místostarostku Ivanu Mádlovou.

„Jasno úplně nemáme. Možností je víc. Jsme otevření všem. Potenciální partnery jsem oslovila a čekám, až se ozvou, že jsou připraveni k vyjednávání,“ prohlásila Ivana Mádlová.

Ta tvrdí, že zaslechla i spekulace o široké koalici bez ANO. Taková by však k většině v zastupitelstvu se 27 křesly musela mít minimálně pět členů.

ČSSD měla z velkých obvodů nejlepší výsledek v Doubravce

I na úrovni centrálního městského obvodu Plzeň ve volbách nejlépe uspělo hnutí ANO. To vedl místostarosta David Procházka, a je proto nyní hlavním kandidátem na post starosty.

Tvrdí, že představu o budoucí koalici už má. „Povolební vyjednávání se teprve rozbíhá. Vše je ve hře,“ konstatuje Procházka.

Lídr TOP 09 v městském obvodu Radoslav Škarda řekl, že jeho strana je připravena spolupracovat s ANO i s ODS, která skončila ve volbách druhá. Za ODS bude na úrovni centrálního obvodu vyjednávat náměstek primátora Pavel Šindelář. Ten chce jednat s Davidem Procházkou v nejbližších dnech.

Jak se nyní Šindelář dívá například na pravděpodobnost vzniku koalice bez ANO? „Vzhledem k výsledku by sice byla početně možná, ale pravděpodobně by dobře nefungovala,“ konstatoval.

ČSSD, která ve volbách v Plzni propadla, udělala z velkých městských obvodů nejlepší výsledek v Doubravce, kde se udržela nad deseti procenty.

„Čekáme, až nás osloví vítěz voleb. Řekli jsme si, že se potkáme. Pro naši účast v koalici je důležitá shoda na programu. Ten jsme měli s vítězem voleb, tedy s ANO, hodně podobný,“ sdělil dosluhují starosta Michal Chalupný (ČSSD).