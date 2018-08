Výjimečná plzeňská synagoga zkrásní za 130 milionů korun během dvou let

Brzy odstartuje oprava Velké synagogy v Plzni a nedalekého rabínského domu. Dlouho očekávaná rekonstrukce vyjde na téměř 130 milionů korun. Obnova stavby, do které ročně zavítá na 20 tisíc lidí, potrvá tři roky.

Nyní vypisuje židovská obec, která usiluje, aby se oba objekty staly národní kulturní památkou, výběrová řízení. První práce začnou za pár měsíců.

V interiéru Velké synagogy se bude jednat především o restaurátorskou činnost. „Obnoví se jedinečné výmalby na stropě i ve zbytku interiéru stejně jako svatostánek aron ha-kodeš. Namísto současného podia, které se nachází vpředu a není moc hezké, necháme udělat mobilní hydraulické. Podle potřeby se bude zasouvat do podzemí nebo z něj zase vyjíždět,“ popsal nový předseda plzeňské židovské obce Jiří Löwy.

Dostane se také na opravu unikátních varhan, jež sestavili bratři Braunerovi z Uničova v roce 1893. Dveře na chodbách dostanou originální vitráže s geometrickými tvary.

„V synagoze je totiž přípustné používat pouze rostlinné nebo geometrické vzory. Při první rekonstrukci památky se některé původní obrazce zachránily. Uložili jsme je a podle nich se teď udělají další,“ dodal.

Vymění se rovněž lustry a lampičky, podle dochovaných kousků se vytvoří repliky. Prostory Velké synagogy, do níž ročně zavítá na 20 tisíc lidí, se kvůli rekonstrukci částečně uzavřou.

Ke 120 milionům korun z evropských dotací přidá plzeňská židovská obec dalších devět milionů ze svého rozpočtu. Titul národní kulturní památky, o níž židovská obec usiluje, by podle předsedy Löwyho mohl přilákat více návštěvníků.

„Samozřejmě by to pro nás byla velká prestiž. Na druhou stranu by to znamenalo i přísnější pravidla pro nakládání s objekty,“ zdůraznil.

Při opravě se dostane i na rabínský dům

Po letech čekání přijde řada též na přestavbu rabínského domu v Palackého ulici. Budova fungující v minulosti jako ubytování pro rabína a společenské prostory pro věřící je v havarijním stavu. „Dřevomorka napadla stropy i krovy, takže je potřeba udělat všechno znovu. Z původní podoby zůstane zachovaná fasáda a některé dílčí prvky uvnitř,“ sdělil Antonín Švehla z Ateliéru Soukup, který má projekt na starosti.

Rabínský dům * objekt pochází z konce 19. století * jako ubytování pro rabína a společenské prostory pro židovskou obec přestal fungovat ještě před druhou světovou válkou * po roce 1945 v prostorách fungovaly potravinářské laboratoře, které provedly řadu necitlivých zásahů * po revoluci získala židovská obec budovu zpátky, ale neměla peníze na její opravu

V suterénu novorománské budovy s novorenesančními prvky vznikne rituální židovská lázeň mikve, s níž se lidé setkají už pouze na několika místech České republiky. V přízemí se počítá s návštěvnickým centrem.

„Chceme tady udělat i malé muzeum právě o mikve. Spolupracujeme s Prahou, která nám zapůjčí exponáty,“ uvedl Löwy. Dům poslouží také jako výukové středisko judaismu, židovská obec plánuje navázat kontakty s odborníky ze Západočeské univerzity v Plzni. Chybět nebudou výstavní prostory a multifunkční sál.

Plzeňská židovská obec má zhruba 100 členů, asi polovina z nich žije v Plzni. V krajské metropoli se nachází ještě Stará synagoga. Ta prošla díky injekci z evropských fondů rekonstrukcí za 23 milionů korun. Znovu zpřístupněna je od roku 2014.