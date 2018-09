Policie obvinila za požár plzeňské ubytovny 71letého seniora

„Policisté muže obvinili ve středu odpoledne. Stále probíhá prověřování všech okolností případu,“ uvedla policistka Markéta Fialová.



Podle lidí z ubytovny, kteří před plameny stačili utéct, vznikl požár v jednolůžkovém pokoji, který byl v prvním patře ubytovny. Pokoj byl ve směru od silnice v zadní části budovy. Muž byl už v osm hodin ráno opilý. Podle všeho smrtící požár způsobil nešťastnou náhodou. I jeho oheň popálil, ale zdravotní stav nevyžadoval, aby zůstal v nemocnici. Proto skončil v policejní cele.

Žena, která řekla, že je manželkou provozovatele ubytovny už v úterý popisovala, jak tento senior utíkal z budovy zcela nahý, a jako jeden z prvních. První patro budovy, ve které byla většina pokojů, byla dřevostavba. V té se oheň šířil velkou rychlostí. Ubytovna shořela, plameny zničily i servisy, které byly v přízemních prostorech budovy.

Hasiči na místě zasahovali od osmi hodin ráno až do tří hodin v noci. Ve středu dopoledne při ohledání požářiště našli torzo lidského těla.

I ve středu se přišel k ubytovně podívat muž ze Slovenska, který tam často chodil a měl v ní hodně kamarádů. Ten tuší, kdo mohl v plamenech zemřít. „Umřela tam nejspíš mladá holka, nebylo jí ani 30 let. Dopoledne spala, protože do práce měla jít na odpolední nebo noční. Její přítel by v úterý na ranní směně. Přijel sem, nemohl se jí dovolat, ukazoval, kde měli pokoj. Pak tu bezmocně seděl, jen se celý klepal. Je to děsivé, strašné,“ uvedl.

Už v úterý začalo hledání, zda dívka pocházející z České republiky je někde u kamarádů, na jiné ubytovně, v nemocnici či jiném zdravotnickém zařízení. Pátrání bylo podle informací MF DNES bezvýsledné. Jistotu ale přinesou až znalecká zkoumání těla včetně analýzy DNA.

Diecezní charita v Plzni už od úterý pomáhá lidem, kteří při požáru přišli o všechno. Z velké části v ní bydleli Češi a Slováci. Charita hned vyhlásil materiální sbírku. Potřebují zejména pánské oblečení a boty velikostí 41 až 45. „Lidé nosí oblečení už od úterý. Ve středu sem přijela žena, a přinesla tři tašky nové oblečení, které lidem z vyhořelé ubytovny nakoupila a přivezla k nám,“ řekl Miroslav Anton z Diecézní charity v Plzni.

Informaci o sbírce zveřejnili i na sociálních sítích. „K nenávistným komentářům na internetovým sítím se nemá cenu vyjadřovat,“ řekl Anton v reakci na to, co se v reakcích na síti objevilo. Někteří diskutující píší, že kdyby sami vyhořeli, každý by se na ně vykašlal, tak proč by měli pomáhat těmto lidem z ubytovny, navíc když to v mnoha případech nejsou ani Češi, ale cizinci, kteří by se měli vrátit domů.