Plzeň chce zpřístupnit turistům průmyslové podniky, třeba Škodovku

„Mým snem je, aby si Plzeň téma industriálního turismu vzala za jednu z priorit v cestovním ruchu,“ říká Tomáš Raboch, který se koncepci rozvoje industriálního turismu na Plzeňsku dlouhodobě věnuje. Také působí jako národní reprezentant ERIHu, což je mezinárodní sdružení subjektů v oblasti industriálního turismu.

„Dělají to i jiné regiony ve světě, které staví na svém průmyslovém odkazu a na industriální téma lákají stovky tisíc a někdy i miliony návštěvníků ročně. Plzeň na to má. Pokud industriální turismus začne město marketingově podporovat, může se rovnat velkým regionům ve světě a v Evropě, příkladem je Porúří v Německu,“ popsal Raboch.

Porúří se nachází ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko na západě Německa.

„V dubnu 1985 byl zastaven provoz vysoké pece Thyssen v Duisburgu-Meiderichu. O čtyři roky později bylo rozhodnuto o přeměně dvousethektarového průmyslového areálu na přírodní park a kulturní centrum. Ve stavbách se změněným účelem, například v takzvané Kraftzentrale, hale o délce 175 metrů a šířce 35 metrů, kde dříve pracovaly stroje, se dnes konají koncerty a další akce. Staré věže využívají návštěvníci k lezení a ve dřívějším plynojemu trénují potápění,“ píše se na webu Goethe.de v článku Umění místo uhlí.

V Porúří kultuře slouží původně výstavní a průmyslová hala Jahrhunderthalle v Bochumi. Dnes je především známá jako hlavní dějiště mezinárodního uměleckého festivalu Rúrské trienále. Plynojem v Oberhausenu byl zase přestavěn na největší výstavní halu v Evropě.

V Česku šli podobným směrem v Ostravě - Dolních Vítkovicích, kde úspěšně funguje společensko-kulturní centrum.

„Dolní Vítkovice, to je velký hráč, je to areál, kde se už nevyrábí a vzniklo z něj společenskokulturní centrum,“ přiblížil Raboch.

V Plzni by si o podobné využití říkala Škodovka. „Pokud by se povedlo v dlouhodobém horizontu třeba pěti let zpřístupnit Škodovku, bylo by to skvělé. Je k tomu ale asi mnohem delší cesta, protože není touha ani zájem části firem nevyužité prostory nějakým způsobem rekultivovat nebo transformovat,“ poznamenal Raboch s tím, že společně s Plzeňským krajem jednání s firmami probíhají.

Podle Rabocha roli Dolních Vítkovic v Plzni plní Plzeňský Prazdroj jako centrum, kde se konají prohlídky a celá řada akcí na nádvoří. Přesto má podle něj Škodovka velký potenciál v podobě například prohlídek provozů.

Třeba Škoda Transportation prohlídky pro určité cílové skupiny už dělá. Raboch připomněl, že se většinou jedná o školy. Podle něj by pro cestovatele byla zajímavá i Škoda Jaderné strojírenství s výrobou reaktorů či výrobce turbín v Doosan Škodě Power.

Díky industriální stezce zůstanou v Plzni turisté déle

„Jsou tu potravinářské závody - Prazdroj, Bohemia Sekt, Stock, je tu strojírenství v podobě Škodovky, muzeum knihtisku vedle strojů tisknoucích současnými metodami ve firmě Nava, menší obory jako těžba kaolinu a výroba dlaždic, jsou tu ale i Borská pole a jiné průmyslové zóny v okolí, ať už v nich vyrábí součástky pro automobily či pro letectví jako ve firmě Zodyac. Myslím, že se prohlídky rozhýbou,“ myslí si Raboch.

„Jde o to pospojovat místa, která už fungují do nějaké industriální stezky, díky které by návštěvníci Plzně mohli ve městě strávit víc dní a mohli navštívit víc míst,“ přeje si Helena Prokopová z městské společnosti Plzeň-Turismus.

Příkladem toho, že industriální prostory přitahují, je bývalá Papírna v Plzni na Slovanech, což je soukromý projekt. Na druhé straně řeky Radbuzy je Depo2015. K návštěvnosti kraje přispívá i plzeňská Techmania.