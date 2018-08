Sucho ohrožuje nově vysázené stromy, starým se zase lámou celé větve

Petr Kuták ze Správy veřejného statku tvrdí, že dospělé stromy nebo ty, které měly několik let na to, aby zakořenily, potíže zatím nemají.

„Ale u nové výsadby jsme samozřejmě museli navýšit zálivku. Týká se to například košuteckého Jezírka, kde máme od loňska spoustu nových stromů. Tam se zalévá každý týden. A obecně platí, že největší problém je se stromy vysazenými letos nebo loni na podzim. Nemají za sebou vegetaci, aby zakořenily,“ vysvětluje Petr Kuták.

Jedním z míst, na kterém se sucho spojené s nezvykle dlouhou dobou veder projevily, je Lobezský park.

„Tam se sázelo hodně. Uschlo už patnáct nových stromů. Musí se vyměnit,“ informovala Hana Hrdličková ze Správy veřejného statku.

U trávníků delší zálivka, starým stromům se lámou větve

U některých travnatých ploch se prodlužuje doba zalévání. To se týká pobytových trávníků.

„Myslím, že to zatím zvládají. A jsem až překvapená, že se slušně vede trávníkům v Lochotínském parku. Jsou tam sice nějaká vypálená místa, ale na to, že tam většina ploch není zavlažovaná, je to úžasné, i když se to tak nemusí jevit každému,“ konstatovala.

Správci městské zeleně upozorňují ještě na jeden neobvyklý důsledek počasí. „Problémem - a to celorepublikovým - začíná být to, že u starých stromů vysychá dřevo, křehne a v důsledku toho se jim ulamují celé velké větve. Začalo se to objevovat loni a letos už máme těch případů víc,“ uvedla Hrdličková.

Voda došla i v historické studně na Mikulášském náměstí

Dalším nepříjemným dopadem sucha v Plzni je, že došla voda ze staré studny na Mikulášském náměstí.

„Historickou studnu jsme tam objevili při rekonstrukci náměstí. Je schovaná pod dlažbou. Vodu z ní jsme používali na závlahu, ale letos už ji máme vyčerpanou,“ prohlásila Hrdličková.

Petr Kuták řekl, že v souvislosti s horkem a suchem začali lidé upozorňovat na neobvyklý vzhled platanů.

„Je to zajímavá záležitost, opadává jim borka. Masivně se z nich odlupuje, až z toho lidi mají strach. Je teplo a platany zřejmě letos udělaly větší přírůst. Odpadávání borky je u nich přirozené,“ sdělil Kuták.

Ten má pocit, že nepříznivé dopady extrémního počasí jsou víc vidět v krajině mimo město. „Stráně kolem Berounky začínají žloutnout. Odcházejí borovice. Tam, kde jsou přirozené porosty, není problém. Ale tam, kde jsou akáty a jiné nepůvodní dřeviny, je to horší,“ uvedl.