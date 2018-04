VIDEO: Slon ze zoo relaxuje v plzeňském parku, už na něj volali i strážníky

„Na linku 156 volala žena ve středu, že z cirkusu utekl slon. Na místo jsme okamžitě vyslali hlídku strážníků,“ uvedla mluvčí městské policie Jana Pužmanová.

Strážníci od majitelů cirkusu zjistili, že jde o mýlku. „Vysvětlili, že slon rozhodně neutíká, ale má rád křoví a stromy, o které se může drbat, proto ho tam vodí na procházky,“ doplnila Pužmanová.

To potvrzuje i principálka cirkusu Ohana Marcela Joo. „Naše slonice Baby Aurelia byla se svým chovatelem Mikem Gartnerem na procházce. Je zvyklá chodit po place úplně volně a poslechne na jedno slovo či písknutí. O tom se přesvědčili i policisté, zasmáli se a dokonce si s Baby pořídili několik selfie a nakonec odešli moc spokojeni,“ říká.

Podobných situací už s exotickým zvířetem ostatně zažila víc. „Nejvtipnější byla fáma, že slon utekl z plzeňské zoo. Tam ale sloni nežijí,“ dodala s úsměvem.

Chovatel Mike Gartner pochází z významného rodu, který se pyšní tím, že slony cvičí už několik generací.

„Mike bere slonici Baby jako vlastní sestru. Jemu je 28 let a Baby 47 let. Takže když se narodil, byla v jeho rodině už řadu let a Mika dokonce vozila v kočárku. On sám má teď čtyřletou dceru, kterou Baby houpe v chobotu jako na houpačce. Mají spolu nádherný vztah. Často vidím, že v karavanu, kde Mike s rodinou žije, má slonice zastrčený chobot. Je to její způsob komunikace,“ vysvětluje Joo.

Baby Aurelia žije v cirkusovém prostředí odmalička. V manéži vystupuje s celou svojí lidskou rodinou, tedy ošetřovatelem Mikem, jeho ženou a dcerou.

Jméno Baby má od narození. „Aurelie je české jméno, na které jí před měsícem v našem cirkuse křtil zpěvák Jan Bending,“ doplňuje principálka cirkusu Ohana.

Marcela Joo donedávna působila v cirkusu Jo - Joo, který vede její otec Jaromír Joo. „Nyní máme cirkus Ohana. Já osobně už jsem osmá generace cirkusových umělců a mé děti devátá,“ uzavírá Joo.