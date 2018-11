V Plzni hořel nad ránem penzion, záchranáři ošetřili jednoho člověka

Jeden z ubytovaných stál při příjezdu hasičů na římse. Na zem ho dostali po nastavovacích žebřících.

Mluvčí záchranné služby Veronika Albrechtová upřesnila, že záchranáři ošetřili jednoho člověka. „V budově bylo deset lidí. Čtyři děti byly odvezeny domů, všech šest dospělých zůstává na místě. Jeden z nich se lehce nadýchal kouře,“ uvedla mluvčí. Zásah hasičů pak sledovali z evakuačního autobusu, který záchranáři přistavili.

Oheň hasiči rychle zlikvidovali. Tři čtvrtě hodiny po nahlášení už jen stoupal dým z okna od pokoje, kde požár podle všeho vznikl. Z ulice bylo vidět, že hasiči v dýchacích maskách a s baterkami v rukou byt prohlížejí a odvětrávají. Kontrolovali i ten nad ním.

„To byl pokoj mladého kluka. Teprve před chvílí jsem přišla, a tady už všude byli hasiči a záchranky. Ten kluk tu stál a opíral se o zeď. Netuším, co se mu tam mohlo stát, že to dopadlo takhle,“ řekla žena z penzionu. Naznačila, že její pokoj by měl být v pořádku, je na druhé straně domu. „Nejde mi o oblečení, ale hlavně tam mám rodný list,“ strachovala se.

Mluvčí hasičů Petr Poncar ráno upřesnil, že oheň zasáhl dva pokoje. „Hasiči rozebírali konstrukci stropu mezi prvním a druhým patrem, pak místo zkontrolovali termokamerou. Škoda je předběžně odhadnutá na pět milionů korun,“ řekl Petr Poncar.

Hasiči a policisté kvůli požáru kompletně uzavřeli horní část Klatovské třídy mezi Dvořákovou a Kaplířovou ulicí. Po půl páté ráno nechali uzavřeným úsekem projet jen první ranní tramvaje. Kvůli zásahu záchranářů tramvaje v ranní špičce jen projížděly zastávkou, která je přímo před poškozeným domem.

Příčinu požáru experti zjišťují.