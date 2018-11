V centru Plzně hořel penzion, záchranáři ošetřili jednoho člověka

Mluvčí záchranné služby Veronika Albrechtová upřesnila, že záchranáři ošetřili jednoho člověka. „V budově bylo 10 lidí. Čtyři děti byly odvezeny domů, všech šest dospělých zůstává na místě. Jeden z nich se lehce nadýchal kouře,“ uvedla mluvčí. Zásah hasičl pak sledovali z evakuačního autobusu, který záchranáři přistavili.

Oheň hasiči rychle zlikvidovali, tři čtvrtě hodiny po nahlášení z okna od pokoje, kde požár podle všeho vznikl, stoupal jen dým. Z ulice bylo vidět, že hasiči v dýchacích maskách a s baterkami v rukou byt prohlížejí a odvětrávají. Kontrolovali i ten nad ním.

„To byl pokoj mladého kluka. Teprve před chvílí jsem přišla, a tady už všude byli hasiči a záchranky. Ten kluk tu stál a opíral se o zeď. Netuším, co se mu tam mohlo stát, že to dopadlo takhle,“ řekla žena z penzionu. Naznačila, že její pokoj by měl být v pořádku, je na druhé straně domu. „Nejde mi o oblečení, ale hlavně tam mám rodný list,“ strachovala se.

Hasiči a policisté kvůli požáru kompletně uzavřeli horní část Klatovské třídy mezi Dvořákovou a Kaplířovou ulicí. Po půl páté ráno nechali uzavřeným úsekem projet jen první ranní tramvaje.

Příčinu požáru a výši škody budou experti zjišťovat.