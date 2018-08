Za neuklizené popelnice začne Plzeň rozdávat pokuty, možná i sama sobě

Nejprve upozornění a po něm kontrola. A pokud se ukáže, že se hříšníci nepolepšili, padne pokuta. To je postup, kterým se chce Plzeň zbavit neuklizených popelnic.

V Plzni od června platí vyhláška, která vlastníkům domů ve středu města uložila, aby nádoby na komunální odpad přemístili z ulic do dvorů nebo chodeb budov. Ven je podle nových pravidel mohou vytáhnout pouze v den, kdy se odpad sváží. Radnice se tak snaží zlikvidovat místa, kde se často hromadily odpadky.

Nové nařízení zabralo jen z části. Zhruba čtvrtina dotčených je ignoruje. Vyhláška se vztahuje na 75 ulic. Z 900 majitelů domů, kterých se týká, se jich 220 předpisem neřídí.

Paradoxně jsou mezi nimi i objekty, které patří městu. Teoreticky by se tak mohlo stát, že Plzeň bude pokutovat nejenom jiné, ale také sama sebe.

Vedení města tvrdí, že už nyní je dopad vyhlášky dobrý

O případných pokutách by rozhodoval odbor životního prostředí městské části Plzeň 3. Horní sazba sankce je sto tisíc korun. Pokuty by byly zřejmě nižší, protože jejich výši musí úřad patřičně odůvodnit.

„Snažíme se zlepšovat prostředí našeho města. I toto opatření k tomu má pomoci,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký (ČSSD).

Spokojeně se tváří i jeho náměstekPavel Šindelář (ODS). „Myslím, že pozitivní změna je v ulicích centra vidět. Věříme, že Plzeň může být bez odpadků v ulicích,“ řekl.

Při hodnocení celkového pohledu na pořádek v dotčené oblasti ovšem volí mírnou formulaci: „Trochu to pomohlo“. Tvrdí, že problémem, který kazí dojem, jsou nadále místa s nádobami na tříděný odpad, který se příliš často hromadí i v okolí kontejnerů.

První kontrolu dodržování „popelnicové vyhlášky“ magistrát udělal v červenci. A pro ty, kteří poslechli, vymysleli zástupci města kuriózní odměnu. Čistá Plzeň, která odpady sváží, jim nádoby zadarmo umyje.

„Naopak majitele domů, kteří povinnost nerespektují, vyzveme k nápravě. Odešleme jim upozornění a od září spustíme kontroly,“ uvedl Šindelář.

Nejméně u 40 domů není popelnice kam schovat

Náměstek přiznal, že popelnice zůstaly i před některými budovami ve vlastnictví města. „Předpokládali jsme, že tam se o to postarají nájemníci. Někde to ale nefunguje. Už jsme poslali správci soupis, aby se o to postaral,“ řekl.

Zhruba ve čtyřiceti případech, kdy vyhláška nebyla respektovaná, se jedná o nemovitosti, kde v podstatě nebylo možné nádoby na odpad umístit v domě nebo ve dvoře. Týká se to například budov, kde se z ulice vstupuje přímo do bytu.

„U těch samozřejmě pokutovat nebudeme. Hledáme jiné řešení, jak problém s nádobami vyřešit. Například systémem pytlového svozu,“ konstatoval náměstek.

Dagmar Kaiferová Svobodová z odboru životního prostředí magistrátu tvrdí, že vyhláška zafungovala. „Snížil se počet černých skládek v území, snáze se prochází rodičům s kočárky, popelnice už také neblokují parkovací místa,“ sdělila.

Upozornila, že někteří majitelé nemovitostí v důsledku přemístění popelnic z ulice ušetří, protože do jejich nádob už nepřihazují odpad jiní lidé.

V souvislosti s vyhláškou přijde městská společnost Čistá Plzeň s novou nabídkou na mytí nádob na odpad. To dosud provádí na všech nádobách jen jednou ročně.

Ceník pro další možné mytí zveřejní na svých webových stránkách. Za umytí malé nádoby na 120 nebo 240 litrů se má platit zhruba 60 korun a dvojnásobek za velké nádoby o objemu 660 nebo 1100 litrů.