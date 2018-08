Plzeň přivítala další ročník Pilsen Pride. Homosexuálové se střetli s odpůrci

Ke střetu došlo v Dřevěné ulici u restaurace U Mansfelda nedaleko hlavního plzeňského náměstí Republiky, kudy chtěl projít poklidný takzvaný Duhový průvod jako vrchol Pilsen Pridu. Průvodu, ve kterém bylo kolem tří stovek poklidně se chovajících lidí, zastoupilo cestu několik desítek odpůrců akce. Většina z nich měla na tričkách nápisy Česká Plzeň, což je seskupení patřící ke krajní pravici.



Účastníky průvodu, z nichž velká část měla na tváři namalovanou duhu, častovali sprostými nadávkami typu „zabijte je všechny, buzeranty zas..ný“. „Vaše děti budou jako my!“ odpovídali mnohohlasně účastníci průvodu, který se kromě Prahy koná v Česku jen v Plzni. „Chcete děti, tak je mějte, na naše však nesahejte,“ stálo na jednom z transparentů odpůrců takzvaných duhových lidí, kam patří lesby, gayové, bisexuálové, asexuálové či translidi.



Policisté odpůrce LGBT komunity vyzvali k tomu, aby umožnili gayům a lesbám průchod, jinak že použijí donucovací prostředky. Po dvou výzvách zprostředkovaných megafonem ultrapravičáci ustoupili. Než průchod prošel, hlídal pravici kordon několika desítek těžkooděnců. Podle krajské policejní mluvčí Hany Rubášové policisté nikoho nezadrželi.

Jeden z organizátorů Pilsen Pridu třiadvacetiletý Jan Ryšlavý uvedl, že akce má zvýšit povědomí o LGBT. „Nechceme se předvádět, demonstrovat či protestovat, bereme to spíš jako oslavu svobody, jako upozornění, že máme stejná práva jako ostatní,“ sdělil s tím, že většina Čechů je ke komunitě i pod vlivem Evropy tolerantnější než dříve.

„Ale stále jsou v zemi organizace, které s námi nesouhlasí,“ doplnil. Upozornil na to, že většina účastníků festivalu je ze západních Čech. Na otázku, co by poradil českému politikovi, kdyby se ho zeptal, zda má před voliči odhalit svoji homosexuální orientaci, odpověděl, že by záleželo na tom, zda by to chtěl kvůli zvýšení počtu hlasů nebo pro zlepšení vnitřního pocitu, pro pocit úlevy.

Kromě průvodu se v Plzni konaly další akce – v kulturním centru Papírna promluvil bývalý římskokatolický farář Jiří Pešek o homosexualitě v církvi, v kavárně Družba se promítal dokumentární film studentky antropologie na Západočeské univerzitě Andrey Lukové z loňského Pilsen Pridu, lékař Michal Pitoňák přednášel o duševním zdraví a LGBT komunitě.

V režii Lukáše Nozara proběhla i historicko-vlastivědní vycházka po místech spjatých s plzeňskou meziválečnou homosexuální komunitou. Za první republiky byla totiž Plzeň po Praze a Brnu místem, kde žil největší počet homosexuálů.

V roce 1932 rozvířily veřejné mínění dvě velké plzeňské homosexuální aféry. Jedna z nich se týkala Škodových závodů a špionáže, kterou zde prováděl František Kábela. Ve své diplomové práci z roku 2016 téma zpracoval Petr Davídek z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Kábela byl v listopadu 1932 zatčen pro podezření ze špionáže, kterou měl provádět pro Sovětský svaz. Již při prvním výslechu se přiznal k homosexuálnímu styku, což bylo tehdy trestné. Kábela byl nakonec odsouzen ke třem letům těžkého žaláře za špionáž, na tři měsíce pak za homosexuální činy.