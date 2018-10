Legendární Orient Express zastavil v Plzni. Budil velkou pozornost

Mezi nadšenci, kteří si Orient Express fotili, byli i zaměstnanci Českých drah. „Není to poprvé a určitě ani ne naposledy, co v Plzni zastavil. Pro všechny, kdo vlaky milují, je to ale pokaždé událost,“ říká jeden z obdivovatelů.

Cestování Orient Expressem si nemůže dovolit každý. Ceny jízdenek se na vybraných trasách pohybují v řádek desítek i stovek tisíců korun. Vlak na oplátku nabízí luxusní ubytování i stravování. Pohyb ve vlaku vyžaduje dodržování společenských pravidel.

„Pro pány je nutností alespoň tmavý oblek a kravata, popřípadě smoking, pro ženy pak patřičný ekvivalent. Během dne se vyžaduje elegantní oblečení. V žádném případě nejsou dovoleny džínsy, kraťasy a trička,“ uvádí ve své nabídce provozovatel historického vlaku.