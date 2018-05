Tisíce lidí sledovaly konvoj a tleskaly válečným veteránům v Plzni

Jeepy vezly několik válečných veteránů z USA a Belgie, kteří pomáhali v roce 1945 osvobodit západní Čechy. Akci sledovaly desítky tisíc lidí, kteří tleskaly zejména veteránům, k nimž patřili například Earl Ingram, James Duncan nebo George Thompson. S veterány jel v konvoji i vnuk legendárního amerického generála Pattona George Patton Waters.

Část historických vozidel dojela kolem poledne až na náměstí Republiky, což mnoho lidí využilo k osobnímu setkání s veterány. Ti přitom rozdávali autogramy a fotografovali se s každým, kdo měl zájem.



Václava Nováková přijela na oslavy z Prahy a šla políbit Earla Ingrama, se kterým se zná. „Jezdím na slavnosti pět let a pokaždé ode mě dostane pusu. Je to můj oblíbenec,“ vysvětlovala Nováková. Narodila se v roce 1944 a o konci války v Plzni slyšela od rodičů.

„Američané tehdy bombardovali Škodovku, což ovšem předem oznámili a varovali. Otec byl chirurg, vzal sanitku a rodiče nás vezli do Přeštic k dědečkovi. Nad silnicí letěl americký bombardér, tak nás hodili do příkopu a zakryli vlastním tělem. Táta říkal, že si viděli přímo do očí s americkým pilotem. V tom pohledu bylo velké pochopení a bombardér se najednou zvedl a odletěl,“ líčila Nováková. Zároveň řekla, že má pocit, že Plzeň je i kvůli osvobození Američany hodně „západní“.



Když veterán Earl Ingram vzpomínal na osvobození města, tvrdil, že ty dny měly neopakovatelnou atmosféru: „Tehdy jsem viděl ty nejšťastnější a nejvděčnější lidi v celém svém životě.“



Slavnosti svobody v Plzni vyvrcholí v neděli v 16 hodin hlavní vzpomínkovou akcí u památníku Díky, Ameriko!.