Opilec v Plzni pobodal šoféra dodávky, pak z místa činu utekl

Událost se stala po 17. hodině před hospodou U Chřestýše. Čtyřicetiletý muž odešel z práce a nasedl do svého vozu.

„Když chtěl odjet, někdo mu začal kopat do auta. On vylezl a dostal zásah. Přiběhl za mnou pobodaný do kanceláře. Dával jsem mu první pomoc a volal záchranku,“ řekl chvějícím se hlasem kolega z firmy, která sídlí na nedalekém Mikulášském náměstí. Doplnil, že v dodávce se nacházel ještě jeho kamarád, který se snažil zraněnému pomoci.



Podle svědků z místa činu se jednalo o tři Čechy, kteří popíjeli v hospodě.

„Jeden muž se dost rozčiloval, pak vyběhl ven, vrátil se a měl zakrvácené ruce. Vůbec ho neznám, nikdy jsem ho tady neviděla a to sem chodím docela často,“ popsala svědkyně incidentu. Plzeňanka si nepamatuje ani zbylé dva členy skupiny, kteří s útočníkem do hospody přišli. „Byli ale dost opilí. A pak utekli,“ dodala.

Mluvčí krajské záchranky Veronika Albrechtová sdělila, že pacienta ve vážném stavu převezli na urgentní příjem plzeňské fakultní nemocnice. Do Jablonského ulice vyjížděli také policisté. Protože pachatel se svými parťáky zmizel, pročesávaly okolí hlídky se psy. Nyní jsou kriminalisté ještě na místě události a vyslýchají svědky.