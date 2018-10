VIDEO: Jeřáb sundal lávku nad přivaděčem, ustoupila mostu pro tramvaje

První pokus o sundání lávky začal před polednem. I když ke kovové konstrukci klenoucí se nad čtyřproudovou silnicí měli stavbaři dokumentaci, most byl výrazně těžší, než předpokládali.

Zjistil to jeřábník, když se jej pokusil poprvé nadzdvihnout. Stavbaři navíc přišli na to, že v jednom místě budou potřebovat autogen, aby most uvolnili ze sevření betonové konstrukce.



Téměř dvě hodiny se do okolí rozléhal i hluk motorových pil. Dělníci vyřezávali dřevěné trámy a fošny, které tvořily chodník. To proto, aby konstrukce byla co nejlehčí. Odřezaná prkna postupně padala na uzavřenou silnici pod lávkou. Dělníci z konstrukce vynášeli i větší trámky.

Když lávku pro chodce před osmi lety stavbaři dodělávali, podle projektové dokumentace použili asi čtrnáct kubíků dřeva, odhadem mohlo vážit kolem deseti tun.

Kolem 14. hodiny následoval druhý pokus. „Teď už by to měl jeřáb zvednout. Musíme dávat velký pozor, protože když před lety lávku usazovali na pilíře, konstrukce se kroutila,“ vysvětloval šéf stavbařů z Metrostavu.



Když jeřábník začal konstrukci nadzvedávat, nejprve se zvedla asi o deset centimetrů. Pak ještě o kousek výš. Podle pokynů lidí na obou pilířích začal jeřábník s ramenem pomalu otáčet. Lávka se ladně vznášela ve vzduchu.

Aby se nepřetočila nebo nenarazila do některé z lamp veřejného osvětlení, dělníci pohyb jistili pomocí provazů přivázaných na obou koncích lávky.

Za minutu a půl pak jeřábník dostal břemeno těsně nad silnici, kde už byly připravené dřevěné podložky, aby lávka nepoškodila vozovku. Na ně pak řidič jeřábu konstrukci usadil s centimetrovou přesností.

„Tohle je první etapa prací. Konstrukci lávky musíme ještě odlehčit, aby ji pak jeřáb mohl znovu vyzvednout a usadit až za betonovou stěnu mezi bývalé fotbalové hřiště a chodník pro pěší,“ vysvětlil šéf operace.

O tramvajové trati na Borská pole politici mluvili dvě desítky let. Teď konečně se práce rozbíhají, už padlo několik starých objektů v bývalých borských kasárnách. Trať před Borským parkem odbočí do Kaplířovy ulice a bude pokračovat až na Borská pole.

Přes dálniční přivaděč povede most pro tramvaje

Tam, kde bývalo fotbalové hřiště, vznikne první tramvajová smyčka, u které bude přestupní terminál na mimoplzeňské autobusové linky a záchytné parkoviště pro auta. Dál bude tramvaj pokračovat po mostě přes dálniční přivaděč až na konečnou na pomezí univerzity, nákupní a průmyslové zóny.

Nový úsek trati má být dlouhý zhruba 1,7 kilometru, první tramvaj by tudy měla projet koncem roku 2020. Současná konečná zastávka u Borského parku zanikne.