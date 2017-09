VIDEO: Plzeňský pivní festival lákal na velblouda i „pětadvacítku“

Příznivci piva od malých výrobců se sešli v areálu Pivovarského dvora Purkmistr i na návsi plzeňské části Černice.

„V pátek dorazilo kolem tří čtyř tisíc lidí a v sobotu zhruba osm tisíc,“ uvedl za pořadatele Petr Míč. Návštěvníci měli možnost ochutnat piva od 78 pivovarů z Česka i ze zahraničí. K dostání byly tradiční ležáky, ale i piva ochucená, pšeničná nebo ta, která jsou běžná spíše v Anglii nebo v USA.

„Už druhý nebo třetí rok se ukazuje trend, kdy jsou ve velké oblibě svrchně kvašená piva. A minipivovary na to reagují. Některé ani ležák do Plzně nepřivezly. Uvidíme, jak dlouho to vydrží,“ konstatuje Petr Míč.

V nabídce bylo i poměrně velké množství výrazně silných piv. Mezi nimi vynikal například anglický styl barley wine, který pro tuto příležitost navařily hned dva pivovary. Tento mok je pětadvacetistupňový.

„Festival byl opět skvělý. Ochutnal jsem asi osmnáct druhů. Mám osobně nejraději ejly. Těch tu bylo na výběr poměrně velké množství,“ pochvaloval si návštěvník Martin Stach, který využil možnost nechat si načepovat pivo do malé speciální degustační skleničky.