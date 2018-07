Na počest Miloše Formana založili speciální várku plzeňského ležáku

Václavu Berkovi pomáhali herci Petr Forman, Zdeněk Svěrák, Jaromír Hanzlík a Ondřej Vetchý.

„Opustil nás náš táta, kamarád a člověk, kterého si spousta lidí vážila a měla jej ráda. Protože žádný oficiální pohřeb nebyl, rozhodli jsme se společně s rodinou uspořádat druhého září vzpomínkovou akci v Praze v Žofínském paláci na Slovanském ostrově. Lidé tam mohou přijít a ocitnout se v prostředí, které tátu bude připomínat, což je pochopitelně především svět filmu. A právě k příležitosti tohoto setkání poslouží pivo z várky, kterou jsme založili,“ vysvětlil syn Miloše Formana a zpěvačky Věry Křesadlové, herec a divadelník Petr Forman.

Režisér, scenárista a herec Miloš Forman zemřel 13. dubna tohoto roku ve věku 86 let.

„Když si to tak uvědomím, Miloše Formana si vážím pro vlastnosti, které sám nemám. Je pro mne člověkem, který se dokázal z české kinematografie přeorientovat na americkou, což je podle mne něco strašně moc těžkého. Dokázal přežít období, kdy mu bylo v Americe zle a neměl ani dolar. Ta houževnatost, s jakou dokázal uskutečnit svůj sen, je něco, co já nemám a za co jej velice oceňuji,“ vzpomínal v pivovaru Zdeněk Svěrák.

„Byl to také velice hodný člověk. Když získal film Kolja, který jsme natočili společně se synem, Oskara, dal mi doslova náplast na ránu. V televizi se tenkrát říkalo, že to je kýč. Miloš Forman napsal synovi dopis: ‚Kluci, viděl jsem váš film. Myslím, že je krásný a myslím, že i veliký. Pozdravuj pana otce.‘ Dodnes jej mám zarámovaný,“ doplnil Zdeněk Svěrák.

Na Miloše Formana zavzpomínal také Jaromír Hanzlík. „Poznal jsem jej v době, kdy v Praze natáčel Amadea. V té době jsem žil s jeho první manželkou Janou Brejchovou. Pan Forman k nám tenkrát chodil na kachnu a já jsem do malostranské pivnice U Kocoura běhal pro pivo. Spojení Miloš Forman a pivo mi tedy připomíná i začátek našeho vztahu,“ řekl herecký idol 70. a 80. let.

„Když jsem tady se Zdeňkem Svěrákem a s Jaromírem Hanzlíkem, mám pocit, že ještě nejsem úplně dospělý. Mám pocit, že lidé, kteří pro tuto zemi pracovali a vytvářeli hodnoty, došli mnohem dál, než jsme možná schopni dojít my. Miloš Forman byl v tomto směru výjimečný,“ připomněl Ondřej Vetchý.

„Uvědomil jsem si, že táta dělá veliké věci i po smrti. Stejně jako dnes, kdy jsem se mohl najednou setkat s lidmi, které mám moc rád,“ poděkoval za setkání se Zdeňkem Svěrákem, Jaromírem Hanzlíkem a Ondřejem Vetchým Petr Forman.