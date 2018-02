Biskup požehnal velikonočnímu pivu, várka poputuje do Vatikánu

František Radkovský požehnal nejen osmé várce velikonočního piva pro papeže, ale i surovinám, ze kterých se plzeňský ležák vaří.

Část piva ze speciální várky po pěti týdnech zrání poputuje do Vatikánu, kde ho předají papeži Františkovi.

„Pokračujeme v tradici, která má své kořeny na konci 19. století, kdy si papež Lev XIII. nechal posílat plzeňský ležák na doporučení svých lékařů,“ vysvětluje mluvčí Plzeňského Prazdroje Jitka Němečková.

Do Vatikánu kromě dřevěného soudku s požehnanou várkou poputuje i 2 018 lahví piva.

„Jsem hrdý na to, že plzeňské pivo se jako reprezentant České republiky zúčastní velikonočních oslav přímo v centru křesťanského světa,“ řekl emeritní biskup František Radkovský.

Společně s pivem posílá plzeňský pivovar i tematický dar pro papeže. Jaký to bude, je zatím tajemství. Odhalen bude při slavnostním vypravení velikonoční várky z Plzně do Vatikánu 23. března a jisté je jen to, že dar bude vyroben z mědi.

„Tedy z kovu, který má pro naše pivo velký význam. Pilsner Urquell se totiž od roku 1842 vaří výhradně v měděných varnách s přímým otopem. Proběhlo i několik pokusů o změnu varního postupu, ale vždy se nám podařilo uhájit vaření podle původního postupu,“ vysvětlil starší obchodní sládek Václav Berka.