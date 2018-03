Za utýrání svěřené neteře dostala teta 9 let, na péči nemá schopnosti

Právě takovou kvalifikaci požadoval státní zástupce Pavel Raček. „Musela vědět, že vzhledem k intenzitě útoků a věku poškozené může způsobit zranění takového rozsahu,“ řekl u soudu. Požadoval trest od osmi do deseti let ve věznici s ostrahou.

Advokát obžalované Zdeněk Grus požadoval naopak mírnější trest. Připomněl, že Denisa M. se k činu přiznala.

„Z vyjádření znalců vyplývá, že nebyla schopna výchovy dětí. Její mentální úroveň je mezi 12 až 15 roky. A stát připustil, aby taková osoba děti vychovávala. Obžalovaná se dostala do pasti. Sama avizovala, že na výchovu nestačí, že chce dítě vrátit zpět do ústavu, ale okolí ji nevyslyšelo. Navíc byla na výchovu sama,“ řekl Grus.

Obžalovaná si u soudu zakrývala obličej. „Je mi nesmírně líto, co se stalo. Kdybych to mohla vrátit zpět, udělám to. Budu se snažit, abych se zlepšila,“ řekla pětadvacetiletá žena, které hrozil pobyt ve vězení až na šestnáct let. Dnešní rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu pro případné odvolání.

Podle znalců z oboru psychologie a psychiatrie trpí obžalovaná Denisa M. smíšenou poruchou osobnosti. Ta se projevuje velmi nízkou tolerancí ke stresu s rizikem agrese vůči sobě či okolí, žena se špatně dokáže ovládat. Její intelektuální schopnosti se pohybují v hlubokém podprůměru na hranici lehké mentální retardace.

Denisa M. a její manžel Jan dostali loni v srpnu do příbuzenské pěstounské péče dvouletou Janičku. V té době se již starali o její mladší půlroční sestru.

Při výpovědi na policii obžalovaná uvedla, že starší Janičku neměla ráda. Často ji bila, dávala jí facky, někdy i několikrát za den. Přiznala také, že holčičku dvakrát kousla do tváře nebo do ní strkala, až upadla na zem.

„Musela jsem jí mixovat jídlo. Když se rozbil mixér, dávala jsem jí potravu normálně, ale pozvracela se,“ uvedla u výslechu.

Holčička měla po těle modřiny a zlomenou dolní čelist. To ji způsobovalo obrovskou bolest, a proto nemohla jíst.

„Uvědomovala jsem si, že ji moc mlátím a chtěla jsem, abychom ji dali pryč. Manžel ale nechtěl. Řekl, že se raději se mnou rozvede,“ popsala Denisa M. V té době měl její manžel exekuce, byl v insolvenci a často se spolu hádali.

Agrese vůči dvouleté neteři vygradovala 5. října, kdy ji obžalovaná několikrát udeřila páskem s kovovou přezkou přes hlavu, protože dívka odmítala jíst a plakala. Dívenka se začala dusit.

„Myslela jsem, že jí zaskočilo sousto. Třásla jsem s ní, polévala studenou vodou, ale nic nepomáhalo. Těžce dýchala. Běžela jsem k sousedce a ta zavolala záchranku,“ popsala žena s tím, že si neuvědomila, co bitím může dítěti způsobit.

Janička utrpěla zranění hlavy, na jehož následky po několika dnech v nemocnici zemřela. Její sestra byla okamžitě umístěna v náhradní rodině.

