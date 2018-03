Uvědomovala jsem si, že ji moc mlátím, řekla žena souzená za smrt neteře

U Krajského soudu v Plzni začalo hlavní líčení s pěstounkou Denisou M. z Rokycan, která podle obžaloby loni v říjnu udeřila svěřenou neteř Janu opaskem do hlavy a tím jí způsobila krvácení do mozku. Dvouletá holčička pak v nemocnici zemřela. Ženě hrozí až šestnáct let vězení.