Neměl jsem sílu je zabít, řekl soudu muž, který odnesl štěňata na pole

Verdikt je pravomocný. Státní zástupce i odsouzený se vzdali lhůty pro případné odvolání.

Podle soudu obžalovaný úmyslně odložil jedenáct deset až dvacet dnů starých štěňat na pole asi dvě stě metrů od Radkovic. Štěňata se narodila jeho fenám a muž se jich chtěl tímto způsobem zbavit.

„Byl si vědom, že nejsou schopna samostatného života a následkem vyhladovění zemřou. Zvířata byla vystavena stresu a hladu,“ řekl státní zástupce Jan Hrubý. Ten požadoval pro obžalovaného podmíněný trest při spodní hranici.

Za týrání zvířat hrozilo devětačtyřicetiletému Václavu Maškovi až pět let vězení.

Muž, který je vdovec, stará se o dva syny, a je v insolvenčním řízení, se k činu přiznal. Při výslechu na policii uvedl, že má dvě fenky kříženců a jednoho psa. Mladší fena přivedla na svět šest štěňat a druhá fena o týden později pět štěňat.

Na poli ležela několikadenní štěňata (22. června 2018)

VIDEO: Na poli ležela několikadenní štěňata. Některá z nich uhynula

„Nevěděl jsem, co s nimi. Odnesl jsem je na nepoužívanou cestu u Radkovic s tím, že tam uhynou a divoká zvěř se o ně postará. Neměl jsem sílu je sám zabít,“ řekl obžalovaný.

Druhý den je našla náhodná kolemjdoucí a obrátila se o pomoc na místostarostu Radkovic.

„Volal mi, jestli bych mu pomohl odvézt štěňata do útulku. Bylo mi jasné, že jsou to štěňata, která jsem tam dal já,“ dodal Mašek.

„Udělal jsem hloupou chybu. Neměl jsem ale peníze na to, bych je dal do útulku. V té době jsem myslel, že je to nejlepší řešení,“ řekl chovatel.

O přeživší zvířata se postarali v klatovském útulku. Všichni už mají nové páníčky.

Obžalovaný chovatel Václav Mašek u klatovského soudu (6. listopadu 2018)