Rozkopanou Plzeň čekají v říjnu víkendové uzavírky důležitých silnic

„Dohodli jsme se, že s těmito pracemi nebudeme zasahovat do týdne, kdy se v Plzni uskuteční Oslava sta let Československa, protože to bude ve městě spousta uzavírek kvůli oslavám. Proto je vše naplánované ještě před nimi,“ uvedl k pracím na Karlovarské třídě a mostu Generála Pattona pověřený šéf plzeňské pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR Zdeněk Kuťák.

Při volebním víkendu 6. a 7. října bude v sobotu obousměrně uzavřený klatovský dálniční přivaděč. Neprůjezdný bude úsek mezi kruhovým objezdem a sjezdem z Kaplířovy ulice.

„Důvodem je odstraňování lávky, která se klene nad komunikací,“ vysvětlila policistka Hana Rubášová z plzeňského policejního ředitelství.

Ve stejné době začnou komplikace i na mostě Generála Pattona v centru Plzně. Omezení se budou týkat směru z centra na Severní Předměstí.

„V sobotu bude za provozu probíhat frézování povrchu. V neděli bude na mostě ve směru z centra úplná uzavírka, stavební firma bude pokládat definitivní povrch,“ vysvětlil Kuťák.

V dalším týdnu se musejí šoféři připravit na problémy v Šumavské ulici a na rozšířené Karlovarské třídě ve směru do centra Plzně. Podle dohodnutého harmonogramu budou silničáři ve středu 10. října frézovat starý asfaltový koberec v Šumavské ulici u hlavního vlakového nádraží, o víkendu 13. a 14. října budou pokládat na silnici nový asfaltový koberec.

„V sobotu a v neděli bude Šumavská ulice obousměrně uzavřena pro veškerou dopravu,“ upozornila policistka Rubášová.

Zatímco objížďka Šumavské ulice nebude žádným problémem, horší to bude s víkendovou uzavírkou rozšířené Karlovarské třídy od křižovatky ulice Na Chmelnicích až k Rondelu.

„Jediná možná objízdná trasa v Plzni bude Studentskou ulicí a kolem Velkého Boleveckého rybníka,“ uvedl projektant Václav Lacyk, který je mimo jiné koordinátorem dopravních staveb v krajské metropoli.

Karlovarskou třídu také čeká odfrézování stávajícího asfaltu a pokládka zcela nového koberce. Je možné, že po dobu odstraňování původního asfaltu budou moci aspoň autobusy jezdit po jediné tepně přímo spojující největší plzeňské sídliště s centrem města.¨

Při pokládání nového asfaltu tam už žádná auta nebudou smět. „Za dva dny se v úseku musí zvládnout hodně práce. Nejprve musí povrch odfrézovat, a to tak, aby hned za nimi mohla nastoupit firma a položit do jízdních pruhů indukční smyčky. Pak musí dorovnat všechny kanálové vpusti v celém úseku, položit konečnou vrstvu vozovky a na ni nastříkat vodorovné dopravní značení, bez kterého by byl provoz v takovémto úseku nemyslitelný,“ popsal Zdeněk Kuťák.

Pokud by špatné počasí neumožnilo zvládnout práce na Karlovarské třídě ve směru do centra o víkendu 13. a 14. října, silničáři mají v záloze ještě následující víkend 20. a 21 října.

To ale budou také pokládat nový asfalt na mostu Generála Pattona ve směru do centra. Stavbaři ho kvůli pokládce definitivního povrchu uzavřou na oba víkendové dny, aby mohli položit jednolitý asfaltový koberec v šířce všech tří jízdních pruhů a beze spár.

V tomto případě budou auta uzavřený most nejspíše objíždět ulicí Otýlie Beníškové a přes Rooseveltův most na Rychtářku.