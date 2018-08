Lidé se rozloučí s Patrikem Štěpánkem, nejmladší obětí z Afghánistánu

Sbírka pro vojáky Do mimořádné sbírky pro rodiny tří padlých českých vojáků vyhlášené Vojenským fondem solidarity poslali lidé přes sedm milionů korun. Peníze do mimořádné sbírky mohou lidé posílat do konce srpna na účet číslo 44665522/0800 s variabilním symbolem 918 nebo cestou dárcovské SMS na číslo 87777. Její znění zadají podle toho, jakou částku se rozhodnou věnovat, tedy DMS VFS 30, DMS VFS 60 nebo DMS VFS 90.