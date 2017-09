Nemocnice na Lochotíně má nový parkovací dům pro zaměstnance

Čtyřpatrový dům, kde budou zaměstnanci parkovat zdarma, přišel na 139 milionů korun. Je přitom první věcí, která má vyřešit letitý problém s parkováním u největší nemocnice v západních Čechách.

Zdravotnické zařízení, ve kterém se loni léčilo přes milion pacientů, hodlá zavést systém, kdy první čtyři hodiny stání na parkovišti před nemocnicí budou zdarma a další budou za padesát korun. Tato úprava režimu má zajistit, aby před nemocnicí parkovali jen pacienti.

„Chceme odtud vytlačit lidi, jejichž auta zde stojí třeba dvanáct či šestnáct hodin denně,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice v Plzni Václav Šimánek.

Zmíněným opatřením chce ředitel přimět i některé zaměstnance k tomu, aby nechávali auta v novém parkovacím domě a ne přímo před nemocnicí, odkud to mají blíže na svá pracoviště.

Padesátikorunové placení s použitím parkovacích hodin, které si dají motoristé za okno auta, bude zavedeno po dokončení přestavby hlavního vjezdu do nemocnice. Ta začne zhruba na přelomu roku.

Na asfaltové ploše přímo před lochotínským areálem nemocnice je 240 parkovacích míst, na zpevněné ploše hned vedle dalších dvě stě.

Podle Šimánka je v nemocnici a v jejím okolí celkem 1300 míst, od úterý s parkovacím domem 1700. Po zavedení parkovacích hodin by podle něj bylo potřeba ještě dalších čtyři sta míst.

Ta by měla vzniknout v dalším parkovacím domě, který chce na asfaltové ploše před nemocnicí stavět společně město Plzeň a Plzeňský kraj. Sloužit by měl nejen pacientům, ale i jako odstavné parkoviště pro lidi přijíždějící do Plzně ze severního směru.

„V minulém volebním období nechalo město zpracovat studii, podle níž by zde měly být vybudovány tři takovéto domy,“ prohlásil plzeňský primátor Martin Zrzavecký z ČSSD. Domy by měly být součástí komunikace, která propojí Lochotín s Roudnou, a poslouží i jako odhlučnění této trasy.