Parkovací dům moc nepomohl, před nemocnicí se auto odstavit stále nedá

Minulý čtvrtek kolem půl jedenácté dopoledne stála auta u nemocnice na Lochotíně i na trávníku před vchodem F. Někteří řidiči zastavili v zákazu parkování při aleji Svobody, což je asi půl kilometru od nemocnice.

„Už sem autem nejezdím a na pravidelné prohlídky s dcerou jezdím autobusem a tramvají,“ uvedla paní Hana, která kolem jedenácté čekala před vchodem F na autobus městské hromadné dopravy.

Ceny parkování v areálu FN 10 Kč za hodinu

při délce pobytu do 30 minut je parkování zdarma stejně jako u zdravotně postižených

zpoplatněná je doba denně od 6 do 18 hodin

zdarma mají parkování i pacienti a doprovod, kteří do FN dochází dlouhodobě, třeba na ozařování

pacienti přijatí k dlouhodobé hospitalizaci, minimální doba je dva dny, platí 50 Kč za den namísto 120 Kč

Vliv parkovacího domu je ale patrný. Zatímco před jeho postavením nebylo dopoledne před nemocnicí k nalezení většinou ani místečko, nyní bylo na velkém parkovišti pár míst volných, několik jich bylo i na zpevněné ploše u vjezdu k Biomedicínskému centru. Zaparkovat se za poplatek dalo i v areálu nemocnice.

V parkovacím domě určeném pro zaměstnance bylo volných šestnáct míst. Obsazenost se tedy ve srovnání s dobou po jeho vybudování, kdy zde zaměstnanci nechtěli příliš parkovat, zlepšila.

„Parkováním v parkovacím domě jsme nabídli komfort a bezpečnost. Zaměstnanec jde suchou nohou na své pracoviště a auto je chráněno proti nepříznivým klimatickým vlivům. Zároveň jsme letos snížili roční poplatek pro zaměstnanecké parkování v obou areálech. Dříve se platilo 750 korun, dnes pět set. Třeba nositel Jánského plakety z řad zaměstnanců má ale parkování v nemocnici zdarma,“ uvedla mluvčí nemocnice Gabriela Levorová s tím, že průměrná vytíženost parkovacího domu je 70 procent.

„Lochotínský areál disponuje zhruba tisíci parkovacími místy a zatím 280 obsazených míst z celkem 396 v parkovacím domě přineslo parkování pro další návštěvníky nemocnice,“ sdělila Levorová.

Problémem ale je, že v polovině dubna bude v lochotínském areálu fakultní nemocnice otevřeno mamocentrum, které se sem přesune z areálu nemocnice v Plzni-Borech a přivede sem další pacientky.

„Jeho provoz bude probíhat formou přesného objednávkového systému, takže se návštěvy rozloží v čase a počty klientek tak zásadně neovlivní parkovací problematiku lochotínského areálu,“ myslí si Levorová.

Primátor Plzně Martin Zrzavecký po otevření parkovacího domu uvedl, že je stále ve hře projekt tří parkovacích domů vedle sebe s více než tisíci místy, které by měly být součástí takzvaného obchvatu Roudné.

Ten by měl začínat u Rychtářky v centru města, obkružovat bude areál FN Lochotín a ústit do kruhového objezdu v aleji Svobody.

„Je to velká investice, a pokud by se do ní město mělo pustit, tak s ostatními organizacemi. Pokud se totiž podíváme na návštěvnost fakultní nemocnice, přijíždějí sem lidé z Plzeňského, Karlovarského i Jihočeského kraje. Nemám ambice udělat tak velkou sdruženou investici, že by se na ní podílely všechny tři kraje, to je asi nereálné, ale myslím si, že dohoda třeba s Plzeňským krajem, který by akci spolufinancoval, je možná,“ popsal Zrzavecký s připomínkou, že pokud by se u nemocnice parkovací domy vybudovaly, muselo by se v okolí zpoplatnit pakování.

Jako příklad může podle něj sloužit připravovaný parkovací dům u městského bazénu v Plzni na Slovanech. Odborníci podle Zrzaveckého doporučují, aby se u bazénu zpoplatnilo parkování až po Částkovu ulici včetně lokality Petrohrad.

FN v Plzni na Lochotíně otevřela nový parkovací dům (27. září 2017)