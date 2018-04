Plzeň rozdělila přebytek hospodaření, miliony půjdou na ráj parkouristů

„V Rokycanech parkourové hřiště dokázali za půl milionu, tak mi 7,2 milionu vyrazilo dech,“ reagoval Michal Vozobule z opoziční TOP 09.

Radní David Šlouf z ODS uznal, že je to částka vysoká, a vysvětloval proč. Tvrdil, že si zástupci města nechali poradit od vyznavačů parkouru, co by mělo vzniknout.

„Řekli, ať uděláme hřiště pro děti i profíky. Zkusíme být evropští. Podobná hřiště, jaké plánujeme, jsou nejblíž v Kodani a v Barceloně. Chceme vybudovat centrum minimálně pro západočeskou komunitu parkouristů,“ prohlásil Šlouf.

Za projekt se stavěl radní pro sport Petr Chvojka (Občané patrioti). „Jde nám o to, aby se lidé hýbali,“ řekl. Chvojka ujišťoval, že areál o rozloze asi 600 metrů čtverečních bude opravu výjimečný. Tvrdil, že bude mít co nabídnout začátečníkům i těm nejzkušenějším.

„Vznikne tam například jeden unikátní dominantní prvek v podobě zhruba osmimetrové konstrukce z betonu a kovu,“ uvedl.

Největší část přebytku dostaly sportovní investice

Přebytek hospodaření Plzně za loňský rok byl při zhruba šestimiliardovém rozpočtu téměř 340 milionů korun. Největší část z něho poslali zastupitelé na investice spojené se sportem.

Bezmála 48 milionů bylo určeno na zázemí pro hokejovou akademii. Zhruba 18 milionů dostane fotbalová akademie na výstavbu hřišť v areálu 15. základní školy ve Skvrňanech.

Zastupitelům TOP 09 se nelíbilo, že mají více než čtyři miliony jít na halu pro plážový volejbal - a tu má vlastnit TJ Lokomotiva, a ne město.

„Je účelné dát do majetku Lokomotivy takovou halu? Je to investice do soukromého subjektu, přijde mi to nestandardní,“ řekl Petr Suchý z TOP 09.

Upozornil, že například nová hala v areálu Slávie patří městu. Náměstek primátora Pavel Kotas z ČSSD oponoval například tím, že v nové hale Lokomotivy budou sportovat i děti z okolních škol. „Je to dobrá investice, která odpovídá koncepci celé lokality,“ konstatoval.

Peníze půjdou i do divadla

Michal Vozobule z TOP 09 návrh na rozdělení přebytku přirovnal ke Štědrému dnu, při kterém se berou ohledy na blížící se komunální volby. „Ale pozitivní je, že podporujete přípravu parkovacích domů nebo přípravu na dobudování kanalizace,“ uznal Vozobule.

K dalším výhradám pak ale využil fakt, že milion z přebytku posílá radnice na projekt k vybudování bezbariérového vstupu do Nového divadla. Plán souvisí s tím, že si hodně hůře pohyblivých lidí stěžuje na špatný přístup do hlediště.

„Případ bočního vstupu do divadla je ukázka toho, jak nekoncepčním způsobem se tady vedly investice,“ řekl.

Primátor Martin Zrzavecký z ČSSD připomněl, že opozice nemůže být nikdy spokojena. „Na jednu stranu jsme kritizovaní, že nic neděláme, na druhou stranu, že je Plzeň rozkopaná. Nebo že máme na účtech peníze. Ale ty jsou připravené na velké investiční akce. Myslím, že to děláme dobře,“ pochválil si postup vedení města, v jehož čele stojí.

Šílený parkour v Praze (17. února 2015)