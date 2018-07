Šarlatáni diagnostikují parazity, těch je tu přitom málo, říká mikrobiolog

Proč myslíte, že si léčitelé našli právě parazity jako prostředek k výdělku?

Když z člověka vyleze třiceticentimetrová škrkavka, tak to bere jinak, než když má angínu nebo chřipku. Proto mají zřejmě šarlatáni takový úspěch právě s parazity. Někteří jsou vidět. Nedávno odvysílala televize dokument Infiltrace, který ukázal, jak se to s klienty takových pracovišť obecně dělá. Nabídnou neúčinný preparát, neadekvátní řešení. Hlavně tomu vždy předchází šíření negativní zprávy o jejich zdravotním stavu. V našem případě o tom, kolik je u nás parazitů, co všechno mohou způsobit.

Jak dlouho tenhle trend pozorujete?

My parazitologové se s tím potýkáme už deset let. Na stránkách odborné společnosti máme celou řadu odkazů na případy, které jsme nasbírali a kde to vyvracíme. Ale opakuje se to stále. I proto jsme se nedávno s kolegy rozhodli vydat knihu O parazitech a lidech, která si klade za cíl poskytnout nějaký ucelený názor na tuto problematiku i laikům.

Čili paraziti nejsou zdaleka takový problém, jaký se snaží obchodníci vytvořit, aby dokázali vydělat?

Přesně tak. Když to vezmeme celosvětově, tak v tropech a subtropech s parazity problémy skutečně jsou. Ale rok od roku jich ubývá i tam. Před pěti lety jsme říkali, že na malárii umře ročně okolo milionu lidí. V současnosti je to zhruba polovina.

Jaká je reálná zkušenost s parazity u nás? Na co nejčastěji narážíte?

Z mikroskopicky viditelných střevních parazitů je to především giardioza. Z větších parazitů škrkavky a tasemnice. V reálných číslech - jsme jediná specializovaná parazitologická laboratoř v západních Čechách - a diagnostikujeme tři giardiozy na tisíc vyšetření za rok. Škrkavky zhruba čtyři a tasemnice jednu až dvě za rok.

RNDr. Karel Fajfrlík Ph.D. přednosta Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice v Plzni

je mu 55 let

spoluautor knihy O parazitech a lidech

publikace představuje lidské i zvířecí parazity a způsob jejich života z různých úhlů, od lékařského a veterinárního přes biologický až po historický a umělecký. Konstatuje mimo jiné, že tato planeta je planetou parazitů a parazitický způsob života je nejrozšířenější životní strategií na Zemi. Odpovídá na otázky: Proč nás paraziti tak moc zajímají? Proč se lidé parazitů bojí? A existuje vůbec důvod mít z parazitů strach?

Jak se člověk nakazí?

U škrkavky infikovaný člověk vylučuje stolicí vajíčka a ta se kontaminovanou vodou nebo potravou dostanou do vnitřností dalšího člověka. Ale v současné době už se lidské fekálie hned tak někam nedostanou. Kadibudky, které se vybíraly, už prakticky nejsou a žumpy se vyvážejí do čističek. Výskyt tasemnic pomohla eliminovat po léta prováděná veterinární kontrola.

Do počtu onemocnění se tedy znatelně promítá obrovský posun v hygieně?

Ano. Jde o to přerušit nějakým opatřením vývojový cyklus parazita. Často stačí dodržování běžných hygienických opatření. To platí i pro nejčastěji diagnostikované onemocnění v ČR - toxoplazmózu. Je to primárně střevní parazit u koček. Člověk se může nakazit přenosem z kočičího trusu nebo pozřením nedostatečně tepelně upraveného masa potravinových zvířat, kde jsou vývojová stádia parazita. I u tohoto onemocnění je trend výskytu sestupný. Pro zdravého jedince není nebezpečné. Komplikace může způsobit lidem s porušenou imunitou a zřídka těhotným ženám.

Kromě těchto našich jsou ještě paraziti, které si lidi mohou přivézt z cest…

To jsou případy ještě vzácnější, ale jejich portfolio může být širší. V tropickém světě je parazitů opravdu víc. Nejčastější parazitické onemocnění dovezené z cest je malárie. Té se v České republice zachytí od třiceti do padesáti případů za rok. Pak jsou ještě vzácnější onemocnění, která v Plzni ani nevídáme. Největší centrum cestovní a tropické medicíny je v Praze na Bulovce a takové případy končí tam. Třeba leishmanióza, kterou si můžeme přivézt i z jižní Evropy.

Takže v souboji s parazity postupně vyhráváme?

Bavili jsme se jen o tom, že nám paraziti mohou škodit. Ale v posledních letech se intenzivně studuje takzvaný mikrobiom člověka. Tedy veškerá mikrobiologická osádka našeho těla. Jedna z jejích rolí je stimulovat imunitní systém člověka. Základní teorie říká, že čím bohatší mikrobiom máme, tím lépe pracuje náš imunitní systém. A součástí mikrobiomu jsou i paraziti. Na některé tak začínáme pohlížet jako na tělu prospěšné, minimálně ne tak škodlivé. Studium mikrobiomu je ale vzhledem k jeho složitosti ještě na počátku a jistě přinese řadu zajímavých závěrů.

Teď se dost mluví o tom, že se k nám se změnou klimatu a rostoucími teplotami budou dostávat tropické nemoci také.

Setrváme-li u parazitárních onemocnění, hlavní roli hrají tzv. přenašeči onemocnění. Jejich nepřítomnost nás před šířením onemocnění v ČR chrání. Přenašeč malárie, komár Anopheles, se na našem území sice vyskytuje, není ale schopen malárii díky nízké zdejší teplotě přenášet. Jeho výskyt je ale pro výše zmíněné šarlatány důvodem pro šíření zpráv o běžném výskytu malárie na jižní Moravě. Jednoduchá úvaha - máme přenašeče = máme onemocnění - v tomto případě není pravdivá. Poslední případ byl diagnostikován v roce 1963 a dnes patříme ke státům, kde se malárie nevyskytuje.

Opravdu léčitelé řeknou, že to člověk má, nebo jen straší, že to mít může?

Jasně to řeknou. A určí nejen jeden druh. Mám výsledky od pacientů, kteří prošli jejich rukama s diagnostikovanými 10 i 12 druhy parazitů u jednoho člověka. Každého napadne, jak si to mohou dovolit? Když musí svá tvrzení obhajovat, rétorika se změní. Z diagnostiky se stane testování, z přítomnosti parazita v těle se stává jeho pravděpodobný výskyt atd. A to už je údajně právně nenapadnutelné. Nejhorší je, že na všechna lživá ´vytestování´ i ´pravděpodobnosti výskytu´ doporučují terapii. Abych byl opět přesný, v jejich podání to není terapie, ale pomoc.

Jak velký je to problém? Můžou pacientům i škodit?

Jejich klienty lze zařadit do různých kategorií. Na jedné straně jsou hypochondři. Pro ty je služba šarlatána skvělá. Konečně někdo zjistí příčinu jejich potíží. Že je nevyléčí, to je druhá věc. Pak jsou lidé, kteří mají opravdu nějaký zdravotní problém, ale klasická medicína nedokáže najít příčinu. Pro takové je to alternativa, ale už trochu nebezpečná. Takto získané výsledky odvádějí od hledání skutečného problému. Jedna věc je diagnostika, ale bohužel tito lidé navrhují svým klientům i terapii. Většina antiparazitik v ČR není volně dostupná, musí je předepsat lékař, ale tihle lidé je doporučují bez problému. Pod různými kódy a hesly, která předávají klientům, pak můžete nakupovat, platit raději přes asijské banky atd. Jimi navrhované léčebné kůry neexistujících parazitů jsou pak směsí humánních a veterinárních přípravků kombinovaných s pseudopřírodními nefunkčními preparáty. Tato nesmyslná léčba trvá často týdny, někdy i měsíce. Jedná-li se o skutečná antiparazitika, zdraví člověka to poškozuje. Druhou možností je, že jde pouze o placebo a pak si člověk zdraví neničí, pouze přichází o peníze.

Kolik peněz se v tom točí?

Samotná vyšetření na parazity stojí asi tisíc až patnáct set korun. Ale jsou pracoviště, kde lidem nabízejí také vyšetření biochemická, hematologická, imunologická, a pak jsme na částkách pět až šest tisíc korun. Další nezanedbatelnou položkou jsou antiparazitika. Na konzultaci byli i lidé, kteří za opakovaná vyšetření a terapii zaplatili i několik desítek tisíc korun.

Ale jsou evidentně lidé, kterým je to podezřelé a jsou schopni se obrátit na váš ústav.

Ano, ale o většině nevíme. Šarlatáni je varují. Prohlašují, že ve zdravotnictví na parazity nikdo nevěří, parazity neumí diagnostikovat. Hovořil jsem za poslední rok asi s dvaceti lidmi a viděl jejich výsledky. Byly na nich organismy, které se u nás většinou vůbec nevyskytují ani jako importované záležitosti. U nás byli vyšetřeni standardními metodami samozřejmě s negativním výsledkem.

Můžete zmínit nějaké případy?

Jednou z mnoha je šedesátiletá žena s bolestmi kloubů. Po vyloučení lymské boreliózy jí kamarádka poradila návštěvu jednoho z těchto pracovišť. Tam jí diagnostikovali pět parazitů, mimo jiných i tropickou malárii. Žena nikdy necestovala mimo Evropu. V neléčených případech se jedná většinou o smrtelné onemocnění. Na výsledku měla i zánět prostaty! Po konzultaci u nás a vysvětlení nesmyslů jsme ji vyšetřili s negativním výsledkem. Dobrovolně ale absolvovala kontrolní vyšetření u šarlatánů a žádala vysvětlení. Po tříměsíčním neléčení tropická malárie zmizela, zato jí objevili jedno pohlavně přenosné onemocnění, což paní rezolutně popřela.

Je jasné, že jde o byznys se zdravím. Navíc to nejsou nějací vychytralí farmaceuti, ale úplní laici a podvodníci.

Diagnostické přístroje, které výše zmiňované výsledky generují, si opravdu může koupit každý laik. Jak je vidět, jejich možnosti jsou neomezené. Jejich software vygeneruje téměř cokoliv. Ano, jsou to obchodníci, kteří paradoxně obviňují zdravotnictví, že je to farmaceutická lobby, ale přitom sami parazitují na lidském zdraví, často na lidském neštěstí a dělají kšeft mnohem horším způsobem.