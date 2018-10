Hrozil Pákistánu terorem kvůli Tereze, dostal tři roky a čtyři měsíce vězení

Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu pro případné odvolání.

Podle státního zástupce jednal obžalovaný Nikolaj Simeonov Ivanov promyšleně. Polehčující je pro něj to, že se k činu doznal.

„Požaduji nepodmíněný trest v délce pěti let do věznice s ostrahou,“ řekl dnes u Krajského soudu v Plzni státní zástupce Martin Bílý.

Obhajoba naopak navrhovala podmíněný trest s přiměřenou zkušební dobou. „Obžalovaný není agresivní, do určité míry je naivní a nepřemýšlí o důsledcích svého jednání. Podle jeho okolí je klidný, snaží se pomoci, je empatický a lítostivý,“ zdůvodnila obhájkyně Michaela Bednáriková.

Za výhružky terorismem hrozí mladíkovi žijícímu v Plzni až dvanáct let vězení.

Podle znaleckých posudků z oboru psychologie a psychiatrie v době spáchání trestného činu netrpěl Ivanov duševní poruchou.

Na jeho rozpoznávací i ovládací schopnosti nemělo vliv ani to, že si předtím dal několik panáků tvrdého alkoholu.

„Nemá sklony ani dispozice k agresivnímu jednání. Pro společnost není nebezpečný. Nemá schopnosti na to, aby teroristický čin uskutečnil,“ shodli se znalci.

Podle obžaloby jednadvacetiletý Ivanov napsal výhrůžný text o teroristických útocích nejprve v bulharštině, pak jej prostřednictvím běžně dostupného internetového překladače přeložil do angličtiny.

„Pokud Pákistán během 48 hodin nepropustí Terezu, která byla zadržena s devíti kilogramy heroinu a neposadí ji na letadlo do České republiky, tak se stanou v Pákistánu teroristické útoky. Tereza mě může kontaktovat na uvedeném telefonním čísle. Pokud mi nezavolá, že byla propuštěna, slibuji odplatu,“ citoval výhružnou zprávu Martin Bílý.

Zprávu pak podle obžaloby Ivanov nejprve poslal jako SMS na kontaktní číslo pákistánské satelitní televizní stanice 22. ledna před půlnocí. Stejný text pak poslal e-mailem internetovému deníku Daily Pakistan, který jej zveřejnil na svých internetových stránkách.

Mladý cizinec od počátku tvrdí, že to co napsal, nemyslel vážně. „Nenapadlo mě, že by někdo moje zprávy mohl brát vážně, když jsem v nich zveřejnil své telefonní číslo a e-mail,“ řekl Ivanov.

Dva dny po odeslání zprávy se šel udat na policii. Po zahájení trestního stíhání jej soud poslal do vazby.

S Terezou H. se Ivanov seznámil přes Facebook a viděli se třikrát. „Nechtěl jsem uvěřit, že by pašovala drogy. E-mail jsem poslal, abych jí pomohl, protože jsem slyšel, že má strach, že jí někdo zabije. Chtěl jsem se spojit s lidmi, kteří ji donutili drogy pašovat,“ vysvětloval obžalovaný.

Terezu H. zadrželi celníci letos 10. ledna poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. V jejím kufru našli devět kilogramů heroinu. Dívka pocházející ze Zlínského kraje zpočátku tvrdila, že do Pákistánu jezdila fotit jako modelka.

Zatčení Terezy H. v Pákistánu (15. ledna 2018)