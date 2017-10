Za smrt chlapce, kterou zavinily zplodiny z karmy, soudí technika

Tragická událost se stala před téměř čtyřmi roky v bytě v Plzni na Borech. Šestnáctiletý chlapec se při koupání ve vaně přiotrávil zplodinami z karmy, upadl do bezvědomí a utopil se. Pod vodou ho našel jeden z rodičů, záchranáři už chlapce neoživili.

Podle státního zástupce nese odpovědnost za zmařený mladý lidský život revizní technik, který kontroloval plynová zřízení právě v tomto bytě. Za usmrcení z nedbalosti mu hrozí až šest let vězení.

„Od doby, co se to stalo, často přemýšlím, zda se dalo udělat něco jinak, aby se neštěstí předešlo. Je to šílený průšvih. Přemýšlím nad tím pořád, ale odpovědný se necítím,“ prohlásil v úterý před soudem revizní technik Ivan S.

Obžaloba argumentuje mimo jiné znaleckými posudky, podle kterých v plynové karmě v koupelně nefungovala pojistka osazovaná do zařízení pro případ, že by se spaliny dostávaly zpět do místnosti.

Podle advokáta Pavla Panošky, který zastupuje rodinu zemřelého chlapce, se souzený technik zavázal ve smlouvě s bytovým družstvem ke kontrolám, které nebyl schopen splnit.

„Pokud by obžalovaný dostál svému závazku, zjistil by, že v zařízení není funkční pojistka zpětného tahu. Měl to zjistit a upozornit na to majitele bytu,“ uvedl Panoška.

Plyn se do koupelny dostal kvůli znečištěnému výměníku karmy

Znalci, kteří na případu pracovali, mimo jiné uváděli, že nebezpečný a jedovatý oxid uhelnatý se do koupelny dostával kvůli znečištěnému výměníku samotné karmy. Jako druhý důvod uváděli zapnutou digestoř, která změnila proudění vzduchu. V bytě se vytvořil podtlak, protože plastová okna lépe těsnila a nedovolila výměnu vzduchu.

Otec zemřelého chlapce u soudu řekl, že kdyby mu obžalovaný při pravidelných kontrolách doporučil upravit odvětrání, udělal by to. „Cena jakéhokoli zařízení je nicotná ve srovnání s lidským životem. Zemřel mladý kluk, který měl život před sebou, přitom se tomu dalo zabránit,“ uvedl chlapcův otec.

Předchozí obyvatel bytu udělal několik stavebních úprav, mimo jiné posunul jednu z příček. Tak se na rozdíl od ostatních bytů v domě stalo, že karma nebyla v kuchyni, ale v koupelně. Jenže v archivech bytového družstva, které dům spravuje, nejsou záznamy o tom, kdy k takovým změnám došlo.

Advokát revizního technika Jaroslav Vovsík uvedl, že souzený muž by měl být obžaloby zproštěn. Podle jeho názoru měl za úkol kontrolovat, jestli někde neuchází plyn a zda jsou spotřebiče funkční. „Neznamená to, že má rozebírat karmu a detailně ji kontrolovat. Tohle má podle našeho názoru dělat technik, který má licenci od výrobce zařízení,“ uvedl Vovsík.



Podobné případy, i když ne tak tragické, zaměstnávají záchranáře i nadále. Naposledy vyjížděli v neděli do Dobrovského ulice v Plzni, kde se jedovatého oxidu uhelnatého nadýchala dívka a upadla do bezvědomí.